Pravá, levá, je to jedno. Stanciu po povedené premiéře: Důležitý je tým

„Měl tam řadu věcí, které jsou mimořádné bez ohledu na soupeře. Těžké zápasy samozřejmě teprve přidjou, ale je důležité, že už za poločas se předvedl tímhle způsobem. A hned si získal fanoušky,“ uvedl sparťanský sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Vskutku, fanoušci byli z nové posily nadšení, ve čtvrtek odpoledne jich na Strahov dorazilo několik stovek. Zpočátku to sice byla trochu nuda, ale jakmile nastoupil Stanciu, ožili.

Stanciu? Nejdražší ano, ale ne přes 100 milionů „Pod smlouvou jsem podepsaný, takže vám nemohu sdělit konkrétní sumu. Každopádně mohu potvrdit, že částka za hráče nepřesáhla 100 milionů korun,“ řekl médiím generální manažer Sparty Adam Kotalík.

Obdivně tleskali, když rumunský záložník ze své první výraznější akce zpoza šestnáctky napálil břevno. A také, když nedlouho nato vybojoval míč na vlastní polovině, prošel až před bránu soupeře, kde připravil tutovku pro Šurala.

Ač pravák, často kopal nesmírně přesně levačkou. „Hraju tak od mala. Vždycky jsem střílel oběma nohama, nemám s tím problém.“

To ukázal i při prvním sparťanském gólu. Krásným pasem levou nohou založil akci, kterou střelou do prázdné brány zakončil Šural. Pak ještě stihl přihrát na dva Ben Chaimovy góly, to všechno s kapitánskou páskou.

Jaké jsou vaše první dojmy?

Velmi dobré. Jsem vážně šťastný, že tady můžu být. Spoluhráči jsou skvělí a hezky mě tu přivítali. Byl to dnes pro mě první zápas v přípravném období, protože za Anderlecht jsem letos ještě nehrál, o to to pro mě bylo těžší. Zatím totiž nejsem stoprocentní připravený, nejsem fit. Ale mám dost času, abych to dohnal.

Opravdu jste před příchodem do Sparty odmítl několik nabídek, jak se o tom spekulovalo v médiích?

Ano, to je pravda. Měl jsem nějaké nabídky, ale jakmile jsem se dozvěděl o zájmu Sparty, což bylo zhruba na konci prosince, řekl jsem své agentce, že pokud je to možné, chtěl bych sem přestoupit. Zároveň jsem to oznámil v Anderlechtu.

Stal jste se nejdražším hráčem v české historii. Necítíte se kvůli tomu pod tlakem?

Nevnímám to tak. Samozřejmě jsem četl v novinách, že jsem tady nejdražší. Stejně tak na tom ale přede mnou byli Tal a Václav Kadlec. Teď jsem to já a chápu, že jsou tu vysoká očekávání, ale nejsem jediná hvězda. Chtěl bych především pomoct celému týmu, abychom měli dobré výsledky.

Víte, co čekat od české ligy?

Upřímně, moc nevím. Sice sleduji fotbalové zápasy po celém světě, ale neměl jsem možnost dívat se na českou ligu. Ale Spartu znám už ze vzájemného zápasu v Lize mistrů, je to historicky nejlepší klub v zemi, sledoval jsem také, jak hrála Plzeň proti mému bývalému FCSB. Takže mám nějakou představu i o dalších týmech, myslím, že kvalita ligy je vysoká.

Už jste mluvil s trenérem Stramaccionim o své pozici?

Ano, mluvili jsme spolu, ale jsem tady teprve pár dnů. Myslím, že ve Španělsku se poznáme lépe i s ostatní hráči. Jsou tu kluci, kteří mají velkou kvalitu. Dnes o poločase jsem se bavil také s Josefem Šuralem, což pak bylo v zápase na naší spolupráci vidět. Ale ani s ostatními nebude problém, abychom se sehráli.