Anderlecht kývl, zní z Belgie. Stanciu už brzy zamíří do Sparty

Fotbal

Zvětšit fotografii Rumunský fotbalista Steauy Nicolae Stanciu se chrání míč před Martinem Frýdkem ze Sparty. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 20:42 20:33

Fotbalista Nicoale Stanciu už je jen krok od přestupu do Sparty. Anderlecht Brusel po týdnech jednání přijal nabídku pražského klubu. Tvrdí to mimo jiné důvěryhodný zdroj, který má blízko k belgickému gigantovi. Oficiálně by přestup oba kluby mohly oznámit už během čtvrtka.

Do Prahy odcestovala rumunská posila už ve středu večer, dosednout na letiště Václava Havla by měla krátce po desáté hodině. Ráno bude následovat zdravotní prohlídka na klinice a poté podpis smlouvy do léta 2021. Čtyřiadvacetiletý rumunský záložník se už brzy stane sparťanem, alespoň podle posledních dostupných informací. Tvrdí to také některá belgická i rumunská média, pro iDNES.cz zprávu už potvrdily i dva na sobě nezávislé zdroje. Anderlecht souhlasí s odstupným i s dalšími bonusy, které Sparta v posledních hodinách nabídla. Stanciu bude stát v přepočtu přibližně 114,5 milionu korun. Jde o nejdražší přestup směrem do české ligy. Mimochodem, když v srpnu 2016 přestupoval ze Steauy Bukurešť v přepočtu za čtvrt miliardy korun, stal se nejdražším hráčem v historii Anderlechtu. Ofenzivní středopolař ještě během středy se spoluhráči z Anderlechtu absolvoval reklamní akci a fotil se s fanoušky. Někteří byli překvapení, že tam ještě dorazil. Už brzy by se však měl představit těm sparťanským.