Pro Spartu je požehnáním. Stanciu: Spokojenost, ale musíme zabrat venku

Nejsou to jen prázdná slova, Stanciu mužstvu vpravdě pomáhá. A výrazně. A hned od chvíle, kdy do Sparty za bezmála sto milionů korun z Anderlechtu v lednu přestoupil.

Čísla řeknou víc než subjektivní pohled na hřiště. Sparta na jaře dala v jedenácti zápasech dvacet branek, rumunský záložník se podílel na devíti z nich. Šest jich vstřelil a na další tři přihrál. To je bilance!

Z parťáků v týmu se mu vyrovná jen Josef Šural (8+3), ale s porcí zápasů za celý ročník...

„S tou bilancí jsem docela spokojený,“ řekl Stanciu pro klubovou televizi po posledním utkání se Zlínem (2:1). Trefil se náramně z přímého kopu. Stejný kousek předvedl i před dvěma týdny proti Jablonci.

„Že dal další gól z trestňáku, mě vůbec nepřekvapuje. Je v tom výborný,“ prohlásil trenér Pavel Hapal.

Nicolae Claudiu Stanciu narozen 7. května 1993 Hračská kariéra: Unirea Alba Iulia, Vaslui (léto 2011 až léto 2013), Steaue Bukurešť (2013 až 2016), Anderlecht Brusel (2016 až leden 2018), Sparta (od ledna 2018) Rumunská reprezentace: 22 zápasů, účastník Eura 2016. V březnu 2018 odehrál obě přípravná utkání v Izraeli i proti Švédsku. Bilance ve Spartě: 11 utkání, 6 gólů, 3 asistence

Minule proti Jablonci, nejlepšímu mužstvu jara, otevřel skóre ve chvíli, kdy se Sparta spíš bránila. Se Zlínem završil parádní nástup v úvodu utkání, během kterého se však nedařilo sparťanům skórovat.

„Jsem rád, že se mi to povedlo. Ale na prvním místě je vždycky tým, ne jen jeden hráč,“ říká skromně. Takový je i ve skutečnosti. Nenáročný, tichý, pozitivní, slušný. I vděčný, že může být ve Spartě.

V Anderlechtu, který za něj dal před dvěma lety Steaue Bukurešť osm milionů eur (v přepočtu asi 215 milionů korun), mu to nesedlo tak, jako zatím v Praze.

Pomohlo, že se prosadil v prvním utkání proti Liberci (2:0), kdy dal už po čtyřech minutách nádherný gól z voleje. O týden později se postaral parádní akcí a přihrávkou o jedinou branku na Slovácku (1:1).

Zazářil v derby (3:3), Slavii dva góly dal a pak si jeho centr srazil Souček do vlastní sítě. Skóroval také v Teplicích (1:1), proti Jablonci a Zlínu.

Za bývalého kouče Andrey Stramaccioniho nastupoval na pozici podhrotového hráče, nový trenér Hapal mu často svěřuje pravý kraj zálohy.

„Vyhovuje mu to tam. Může si navést míč do středu a je v této pozici nebezpečný, takže varianta, že by na tomhle místě zůstal, je ve hře,“ řekl kouč.

Fanoušci k němu upínají velká očekávání, on je naplňuje. Ale ne ve všech zápasech je přesvědčivý, leckdy se sveze s průměrem týmu.

„Třeba minule v Ostravě jsme neodehráli dobré utkání a všechny nás to mrzelo. Už se nemůžu dočkat, až konečně vyhrajeme venku. Nepovedlo se nám to už strašně dlouho. Doufám, že to přijde příště,“ přemítal Stanciu.

Příště... Už v pátek nastoupí Sparta v Jihlavě a jestli si chce zachovat naději na třetí příčku, musí vyhrát.

Když by se počítala jen utkání doma, hrála by Sparta o titul. Na současné páté místo ji sráží právě duely na hřištích soupeřů, kde ze třinácti v současném ročníku vyhrála jen dva. A Stanciu dal ze svých šesti branek venku jen jedinou.

Vylepšit to může on i celé mužstvo vedle utkání v Jihlavě ještě v závěrečném kole na Bohemians, mezitím sparťany čeká přímý souboj o třetí příčku s Olomoucí.

„Slibuju, že ve zbylých třech zápasech sezony uděláme všechno pro to, abychom vyhráli a udělali fanouškům radost,“ kývl rumunský záložník.