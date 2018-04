Neymar si po operaci odpočinul a bude pracovat tvrději než kdy dřív

Je přesvědčen, že na světovém šampionátu v Rusku o měsíc později bude ve skvělé formě.

„Poslední prohlídka mě čeká 17. května a pak budu připravený hrát. Minulý týden jsem byl na kontrole a vše je bezchybné, vyvíjí se to dobře. Takže doufám, že to tak bude pokračovat,“ řekl Neymar na tiskové konferenci v Sau Paulo.

Nejdražší fotbalista historie se podrobil operaci na začátku března poté, co se zranil v utkání s Marseille. Přivodil si zlomeninu nártní kůstky a měl vymknutý kotník.

„Léčím se každý den a od chvíle, kdy začnu trénovat, budu pracovat ještě mnohem tvrději, než jsem kdy pracoval. Na mistrovství světa čekáte čtyři roky, je to velký sen, který se blíží,“ uvedl Neymar.

Brazílie vstoupí do mistrovství 17. června zápasem proti Švýcarsku. „Samozřejmě člověk má občas pochybnosti. Ale to je normální, když jde o první operaci v kariéře,“ řekl Neymar.

„Budu mít dost času, abych se do mistrovství dostal do formy. Věřím, že se vrátím ve skvělé formě. Bylo to hrozné zranit se, ale teď jsem více odpočatý. Na všem musíte vidět pozitivní věci,“ dodal Neymar, který dal za PSG před svým zraněním v této sezoně 25 branek.