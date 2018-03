Případ Neymar. Paříž ustoupila Brazilcům, na svou hvězdu nespěchá

Od nedělního večera je brazilský útočník Neymar nejsledovanějším marodem světa. A ještě dlouho jím zůstane.

Zprvu se přitom zdálo, že by mohl už v úterý večer stihnout osmifinálovou odvetu Ligy mistrů proti Realu Madrid.

„Pod injekcemi a prášky, které tiší bolest,“ doplňuje reportér Jan Šmíd, který přímo z Paříže pomáhá Radiožurnálu: „I kdyby Neymar nemohl hrát na sto procent, pořád by jeho přítomnost měla na zápas s Realem zásadní vliv. I proto se zranění každý den rozebírá na titulních stránkách francouzských novin.“

Bitva gigantů je mimořádná. Miliardami nabitá Paříž si naplánovala, že legendárního soupeře z Madridu vyřadí a napíše novou kapitolu historie. První zápas ovšem prohrála 1:3, takže musí dohánět. Neymar měl být hlavní zbraní do odvety.

Nebude.

Zapomeňte na jeho 29 gólů a 17 asistencí, které nasbíral v probíhající sezoně. Už se chystá na operaci, kvůli níž odletěl do rodné Brazílie. Lékařské prognózy nejsou zlé, třeba by v Lize mistrů mohl stihnout dubnové semifinále, kdyby Paříž postoupila.

Ale...

Však víte, jak to bývá se zlomeninami. Srůst mohou rychle a pak trvá, než zraněné místo pořádně rozhýbete. „Rekonvalescence si vyžádá dva a půl až tři měsíce. Záleží na tom, jak se podaří sobotní operace,“ prohlásil brazilský reprezentační lékař Rodrigo Lasmar.

Před klinikou v Belo Horizonte se teď střídají televizní štáby, přešlapují na místě a doufají, že nejdražšího fotbalového maroda natočí aspoň na vteřinu.

Neymara přivezli na invalidním vozíku a stejným způsobem ho také odvezou. Otázka je, kdy to bude.

„Neymar je logicky smutný, psychicky dole, ale chápe, že operace je pro něj jedinou alternativou. On i my se budeme maximálně snažit, aby byl co nejdřív v pořádku,“ dodal doktor Lasmar.

Čas pádí a spekulace se množí.

Musela Paříž ustoupit pod nátlakem brazilských zájmů?

Kdo vyvolal hysterii, která kolem zraněné hvězdy vypukla?

Do Paříže nejprve přiletěl lékař brazilské reprezentace a suše oznámil, že pokud by Neymar nastoupil do odvety s Realem, navždy se ohrozí jeho zdraví.

Na jednu stranu možná ano, protože zlomená kůstka v nártu není úplná prkotina. Zároveň však obvykle nejde o fatální zdravotní problém.

NA ZEMI V BOLESTECH. Fotbalista Neymar z PSG se v utkání francouzské ligy proti Marseille zranil.

V Paříži nakonec usoudili, že ustoupí. Francouzský titul už mají víceméně v kapse a může jim být jedno, jestli vyhrají o 10 nebo 20 bodů. Ale jestli se jim v úterý podaří vyřadit Real Madrid a Neymarova léčba mezitím proběhne ideálně, třeba ho skutečně použijí při závěrečných bojích Ligy mistrů.

Daleko pravděpodobnější však je, že si Brazílie vydupe, aby Neymar nespěchal.

Šestadvacetiletý šikula má být dominantní postavou reprezentace na mistrovství světa v Rusku. Do startu šampionátu zbývá 104 dní. Bude to stačit, aby se miliardový lazar vrátil zpátky do formy?