Néstor se po roce vrací do Dukly, přichází na hostování ze Sparty

Néstor přišel do Sparty před rokem a podepsal smlouvu do léta 2019, ale stihl odehrát jen deset ligových zápasů. Kvůli zdravotním potížím přišel o závěr minulé sezony i o začátek současného ročníku. Navíc ho zdraví limitovalo i v zimní přípravě.

Sparta ho proto chtěla uvolnit na hostování a už téměř odešel do Mladé Boleslavi, kde byl před týdnem na tribuně v klubové soupravě na utkání s Karvinou. Jenže Středočeši nakonec od dohody ustoupili kvůli Néstorovým zdravotním potížím. Nakonec zamířil do Dukly, kde působil od zimy 2013 a stihl 69 ligových duelů a 14 branek.

„Z minulosti víme, že je Néstor vynikajícím ofenzivním hráčem, který může být posilou na jaře. Vrací se do známého prostředí, které by mu mohlo pomoci v restartu jeho kariéry, kterou komplikovala četná zranění. Na Dukle se mu vždy dařilo, doufáme, že to potvrdí i v následujících měsících,“ řekl sportovní ředitel Dukly Günter Bittengel.