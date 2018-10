Frankfurt rozstřílet Düsseldorf sedmi góly, jen Jovič se trefil pětkrát

Parádním střeleckým představením pokazil Jovič návrat bývalého trenéra Eintrachtu Friedhelma Funkela do Frankfurtu. Nynější kouč Düsseldorfu spadl po čtvrté prohře v řadě se svým týmem na poslední místo tabulky.

K pěti brankám Joviče se dvěma góly přidal Sebastien Haller. Ten ve 20. minutě otevřel skóre z pokutového kopu za ruku, kterou rozhodčí nařídil až po konzultaci s videem.

Do poločasu domácí po dvou trefách Joviče vedli už 3:0. Haller gólově zahájil i druhý poločas, na snížení hostů pak odpověděl dalšími třemi trefami Jovič.

Hráč srbské reprezentace do 21 let vylepšil svou letošní střeleckou bilanci na sedm branek a dostal se do čela tabulky kanonýrů bundesligy.

Německá liga - 8. kolo

Eintracht Frankfurt : Fortuna Düsseldorf 7:1 (3:0) Góly:

20. Haller

27. Jović

34. Jović

50. Haller

54. Jović

69. Jović

72. Jović Góly:

53. Lukebakio Sestavy:

Trapp (58. Rönnow) – N'Dicka, Hasebe, D. Abraham – Kostić, de Guzmán, Torró (46. Stendera), Gaćinović, D. da Costa – Haller, Jović (86. Hrgota).

Sestavy:

Rensing – K. Ayhan, Bodzek (46. Lukebakio), Kamiński – Zimmermann, Morales, Sobottka (46. Barkok), Zimmer – Stöger, Raman – Ducksch.

Náhradníci:

Rönnow – Allan, Hrgota, N. Müller, Russ, Stendera, Willems.

Náhradníci:

Theissen – Barkok, Bormuth, Gießelmann, Hennings, Lukebakio, Usami.

Žluté karty:

88. K. Ayhan, 89. Stöger Rozhodčí: D. Aytekin

.