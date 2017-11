Drama v Dortmundu. Borussia proti Schalke zahodila čtyřbrankový náskok

Dortmund tak v Bundeslize na ligovou výhru čeká už od konce září, téměř dva měsíce a v tabulce zůstává čtvrtý právě za svým sobotním soupeřem.

Druhé je v tabulce RB Lipsko, které zdolalo Brémy i s Theem Gebre Selassiem a Jiřím Pavlenkou 2:0, tříbodový náskok na čele si hlídá Bayern Mnichov - a to má ještě zápas 13. kola v Mönchengladbachu k dobru.

Borussia Dortmund otevřela skóre po sporné situaci z 12. minuty. Na konci kombinace usměrňoval skluzem míč do brány Aubameyang, jeho pokus Fährmann zázračně zneškodnil, ale odražený míč trefil Aubameyangovu ruku nad hlavou a od ní se odrazil do sítě. Gabonský kanonýr vstřelil šestadevadesátý bundesligový gól, což se před ním z afrických hráčů povedlo pouze Anthonymu Yeboahovi.

O šest minut později si srazil Sahinův centrovaný míč do vlastní branky Stambouli a ve 20. minutě zvýšil na rozdíl tří branek Götze, který si naskočil na Aubameyangův centr a hlavou poslal míč do gólmanova protipohybu. Dokonce 4:0 to bylo už ve 25. minutě, když Guerreiro napálil padající míč k tyči Fährmannovy brány. Trenér Schalke Domenico Tedesco zareagoval dvojím střídáním, jeho svěřenci se ale do žádné vážnější příležitosti v průběhu první půle nedostali.

I ve druhém dějství viděli diváci spoustu ostrých zákroků a potyček. V 61. minutě Schalke snížilo po Burgstallerově hlavičce a v 65. minutě už to bylo jen o dvě branky. Brankáře Weidenfellera, jenž chytal rekordní čtyřiadvacáté vestfálské derby, překonal po pohotovém zpracování střídající Harit.

Zápas dostal další zápletku v 72. minutě, když se nechal po druhé žluté kartě vyloučit Aubameyang. V 86. minutě snížil na nejtěsnější rozdíl Caligiuri, který se po individuální akci trefil do horního rohu.

Vypjatý závěr v průběhu sedmiminutového nastavení přinesl hostům vyrovnání po hlavičce Nalda, který rozpoutal po závěrečném hvizdu hromadnou strkanici mezi hráči obou týmů. Schalke tak drží sedmizápasovu neporazitelnost, naopak Borussia nevyhrála už šest ligových utkání za sebou.

Výsledky 13. kola: Hannover - Stuttgart 1:1 (76. Füllkrug z pen. - 24. Asano), Augsburg - Wolfsburg 2:1 (51. Gregoritsch, 78. Finnbogason - 40. Didavi), Dortmund - Schalke 4:4 (12. Aubameyang, 18. vlastní Stambouli, 20. Götze, 25. Guerreiro - 61. Burgstaller, 65. Harit, 86. Caligiuri, 90.+4 Naldo), Eintracht Frankfurt - Leverkusen 0:1 (76. Volland), Freiburg - Mohuč 2:1 (51. Petersen, 90.+1 Kath - 90.+2 Berggreen), Lipsko - Brémy 2:0 (34. Keita, 87. Bernardo), 18:30 Mönchengladbach - Bayern Mnichov.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Bayern Mnichov 12 9 2 1 30:8 29 2 RB Lipsko 13 8 2 3 22:15 26 3 Schalke 04 13 7 3 3 20:14 24 4 Dortmund 13 6 3 4 33:20 21 5 Mönchengladbach 12 6 3 3 21:21 21 6 Leverkusen 13 5 5 3 26:18 20 7 Hoffenheim 12 5 5 2 21:15 20 8 Augsburg 13 5 4 4 18:15 19 9 Frankfurt 13 5 4 4 14:13 19 10 Hannover 13 5 4 4 16:16 19 11 Stuttgart 13 5 2 6 13:16 17 12 Mohuč 13 4 3 6 14:19 15 13 Wolfsburg 13 2 8 3 17:19 14 14 Hertha 12 3 5 4 16:19 14 15 Freiburg 13 2 5 6 9:25 11 16 Hamburk 12 3 1 8 10:20 10 17 Werder Brémy 13 1 5 7 8:16 8 18 Köln 12 0 2 10 4:23 2

Hannover 96 : VfB Stuttgart 1:1 (0:1) Góly:

76. Füllkrug Góly:

25. Asano Sestavy:

Tschauner (C) – Sorg (73. Karaman), Sané, Anton – Korb, Bakalorz, Schwegler, Ostrzolek – Bebou, Harnik (C) (46. Füllkrug), Klaus. Sestavy:

Zieler – Pavard, Badstuber, Baumgartl – Beck, Ascacibar, Gentner (C), Emiliano Insúa – Brekalo (67. Aogo), Asano (74. Terodde), Özcan (88. Ailton). Náhradníci:

Esser – Albornoz, Benschop, Füllkrug, Hübner, Karaman, Schmiedebach. Náhradníci:

Grahl – Ailton, Aogo, Grgic, Mangala, E. Ofori, Terodde. Žluté karty:

Žluté karty:

27. Beck, 29. Özcan, 40. Pavard, 51. Asano, 57. Badstuber Rozhodčí: Dingert – Christ, Neitzel

FC Augsburg : VfL Wolfsburg 2:1 (0:1) Góly:

51. Gregoritsch

78. Finnbogason Góly:

40. Didavi Sestavy:

Hitz – Opare, Danso (46. Hinteregger), Gouweleeuw, Max – R. Khedira (22. Ku), Baier – Thommy (87. Heller), Gregoritsch, Caiuby – Finnbogason. Sestavy:

Casteels – Tisserand, Brooks (70. Uduokhai), Knoche, Verhaegh (87. Dimata) – Arnold, Guilavogui – Malli, Didavi (46. Gerhardt), Origi – Mario Gómez. Náhradníci:

Luthe – Framberger, Heller, Hinteregger, Či Tong-won, Ku, Morávek. Náhradníci:

Grün – Bazoer, Dimata, Gerhardt, Ntep, Osimhen, Uduokhai. Žluté karty:

45. Thommy Žluté karty:

45+2. Didavi, 81. Origi Červené karty:

Červené karty:

8. Arnold

Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

76. Volland Sestavy:

Hradecky – Salcedo (87. Hrgota), D. Abraham (C), Falette – M. Wolf, Stendera (68. Kamada), Gaćinović, K-P. Boateng, Willems – Haller, Rebić. Sestavy:

Leno – L. Bender (C), Tah, P. Retsos – Mehmedi, Kohr, Havertz, Aránguiz, Brandt (84. Ramalho) – Volland (90. Kießling), Alario (66. Bellarabi). Náhradníci:

Zimmermann – Hasebe, Tawatha, G. Fernandes, Kamada, Hrgota, Jović. Náhradníci:

R. Özcan – Ramalho, Frey, Baumgartlinger, Bellarabi, Pohjanpalo, Kießling. Žluté karty:

25. D. Abraham, 52. Rebić, 73. Falette, 82. Salcedo Žluté karty:

18. Alario, 45. Mehmedi, 88. Kohr Rozhodčí: Patrick Ittrich – Norbert Grudzinski, Sascha Thielert

Borussia Mönchengladbach : Bayern Mnichov 0:0 (-:-) Sestavy:

Sommer – Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt – Herrmann, Kramer, Zakaria, T. Hazard – Stindl, Raffael. Sestavy:

Ulreich – Kimmich, Süle, Hummels, Bernat – Javi Martínez – Rudy, Tolisso, Arturo Vidal, James Rodríguez – Lewandowski. Náhradníci:

Sippel – Oxford, Drmić, Johnson, Jantschke, Cuisance, Grifo. Náhradníci:

Starke – J. Boateng, Wriedt, Coman, Dorsch, Friedl. Rozhodčí: Gräffe – Kleve, Sinn

SC Freiburg : 1. FSV Mohuč 05 2:1 (0:0) Góly:

51. Petersen

90+1. Kath Góly:

90+2. Berggreen Sestavy:

Schwolow – Stenzel, Koch, Kempf, Günter – Haberer (87. Kath), Schuster (C), Höfler – Kapustka (46. Kent), Petersen, Terrazzino (79. Stanko Stanko). Sestavy:

Zentner – Gbamin, Bell (C), Hack – Holtmann, Maxim (46. Serdar), Latza, Brosinski – Öztunali (79. Quaison), Fischer (79. Berggreen) – Kodro. Náhradníci:

Gikiewicz – Söyüncü, Kent, Ravet, Kübler, Stanko Stanko, Kath. Náhradníci:

Huth – Quaison, Berggreen, Frei, Serdar, Bussmann, Bungert. Žluté karty:

40. Petersen, 56. Höfler, 74. Schuster Žluté karty:

25. Maxim, 88. Quaison Rozhodčí: Siebert – Koslowski, Seidel

RB Lipsko : Werder Brémy 2:0 (1:0) Góly:

34. Keïta

88. Bernardo Góly:

Sestavy:

Gulácsi – Halstenberg (46. Bernardo), Orban, Upamecano, Klostermann – Forsberg (79. Laimer), Demme, Keïta, Kampl – Werner (76. Augustin), Y. Poulsen. Sestavy:

Pavlenka – Augustinsson, N. Moisander, Sané, Gebre Selassie – Veljković, Bargfrede (65. Kainz), M. Eggestein – Delaney, M. Kruse, Bartels. Náhradníci:

Mvogo – Augustin, Bernardo, Kaiser, Konaté, Laimer, Bruma. Náhradníci:

Drobný – Bauer, Belfodil, Caldirola, Gondorf, Hajrović, Kainz. Žluté karty:

Žluté karty:

89. Delaney Rozhodčí: Stegemann S. (Ger)