Dortmund padl v Hannoveru. Po třetí ztrátě v řadě přijde o první místo

V 19. minutě poslal dortmundský brankář Bürki v pokutovém území k zemi Klause a následnou penaltu proměnil Jonathas. Brazilský útočník se tak podílel na pěti gólech svého týmu v pěti zápasech, do kterých nastoupil - dvě branky vstřelil sám a u tří asistoval. Vyrovnání přišlo záhy, když si po závaru před bránou připsal svůj první bundesligový gól Zagadou. Pět minut před koncem poločasu ale udělala obrana Borussie chybu v rozehrávce a následný brejk zakončil po přihrávce Jonathase Bebou.



Do druhého dějství vstoupili hráči Dortmundu velmi aktivně a brzy se dočkali vyrovnání, padající míč usměrnil do sítě z voleje Jarmolenko. O osudu utkání ale definitivně rozhodla 59. minuta. Zagadou fauloval unikajícího Jonathase za červenou kartu a následný přímý kop navíc proměnil technickou střelou do šibenice Klaus. V závěru ještě přidal svůj druhý gól v zápase Bebou.

V dalším sobotním utkání Hoffenheim poslal do vedení povedenou ránou Demirbay, po hodině hry ale srovnal na 1:1 Thorgan Hazard. To už na hřišti nebyl český reprezentační obránce Pavel Kadeřábek, jenž střídal v 50. minutě.

Mönchengladbach dokonal obrat deset minut před koncem. Nejprve předvedl Grifo fantastický slalom a předložil míč před prázdnou bránu Ginterovi, který se nemýlil. O chvíli později pak přidal pojistku hlavou Vestergaard.

Ani na desátý pokus se nedočkali výhry fotbalisté Kolína nad Rýnem. Na hřišti Leverkusenu přitom od 23. minuty vedli po gólu Guirassyho, domácí ale vývoj otočili. Skóre srovnal svým třetím gólem v posledních čtyřech zápasech Bailey a čtvrt hodiny před koncem rozhodl pohotovou střelou z otočky Sven Bender.

Jann-Fiete Arp pouze zmírnil porážku svého Hamburku na hřišti Herthy Berlín. Stal se však prvním bundesligovým střelcem narozeným po roce 2000. Český záložník Vladimír Darida do utkání nezasáhl, je zraněný.

Výsledky 10. kola: Hannover - Dortmund 4:2 (40. a 86. Bebou, 20. Jonathas z pen., 60. Klaus - 27. Zagadou, 52. Jarmolenko), Hertha Berlín - Hamburk 2:1 (17. Stark, 50. Rekik - 73. Arp), Hoffenheim - Mönchengladbach 1:3 (25. Demirbay - 61. Hazard, 79. Ginter, 82. Vestergaard), Leverkusen - Kolín nad Rýnem 2:1 (54. Bailey, 74. S. Bender - 23. Guirassy), Schalke - Wolfsburg 1:1 (43. Bentaleb z pen. - 90.+3 Origi), Mohuč - Eintracht Frankfurt 1:1 (71. Serdar - 37. vlastní Bell).

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Dortmund 10 6 2 2 27:11 20 2 Bayern Mnichov 9 6 2 1 22:7 20 3 RB Lipsko 9 6 1 2 16:10 19 4 Hannover 10 5 3 2 14:9 18 5 Schalke 04 10 5 2 3 13:10 17 6 Mönchengladbach 10 5 2 3 16:18 17 7 Hoffenheim 10 4 4 2 17:14 16 8 Leverkusen 10 4 3 3 22:15 15 9 Frankfurt 10 4 3 3 11:10 15 10 Hertha 10 3 4 3 11:12 13 11 Augsburg 9 3 3 3 12:10 12 12 Mohuč 10 3 2 5 11:16 11 13 Wolfsburg 10 1 7 2 10:13 10 14 Stuttgart 9 3 1 5 6:11 10 15 Freiburg 9 1 5 3 6:17 8 16 Hamburk 10 2 1 7 7:17 7 17 Werder Brémy 9 0 5 4 3:9 5 18 Köln 10 0 2 8 4:19 2

Hannover 96 : Borussia Dortmund 4:2 (2:1) Góly:

20. Jonathas

40. Bebou

60. Klaus

86. Bebou Góly:

28. Zagadou

52. Jarmolenko Sestavy:

Tschauner – Ostrzolek, Sané, Anton, Korb – Bakalorz, Schwegler – Klaus (75. Harnik), Sorg – Jonathas (80. Füllkrug), Bebou (90. Maier). Sestavy:

Bürki – Bartra, Papastathopoulos, Zagadou, Schmelzer – G. Castro (46. Kagawa), Şahin (66. Guerreiro), M. Götze – Jarmolenko (74. Schürrle), Aubameyang, Pulisic. Náhradníci:

Esser – Albornoz, Schmiedebach, Maier, Harnik, Hübner, Füllkrug. Náhradníci:

Weidenfeller – Guerreiro, Isak, Toljan, Schürrle, Kagawa, Weigl. Žluté karty:

67. Jonathas, 82. Tschauner Žluté karty:

Červené karty:

Červené karty:

59. Zagadou Rozhodčí: Ittrich – Grudzinski, Thielert

Hertha BSC : Hamburger SV 2:1 (1:0) Góly:

17. Stark

50. Rekik Góly:

73. Arp Sestavy:

Almenning Jarstein – Pekarík, Langkamp, Rekik, Plattenhardt – Weiser, Stark, Skjelbred, Lazaro (87. Maier) – Ibišević (C) (73. Selke), Kalou (90+1. Torunarigha). Sestavy:

Mathenia – Mavraj, Papadopoulos, van Drongelen – Diekmeier, Ekdal (56. Arp), Sakaj (C), Santos – Hahn (67. Hunt), Kostić – Wood (56. Ito). Náhradníci:

Kraft – Duda, Esswein, Maier, Selke, Stocker, Torunarigha. Náhradníci:

Pollersbeck – Arp, Holtby, Hunt, Ito, Salihović, Walace. Žluté karty:

9. Stark, 52. Pekarík Žluté karty:

30. Kostić Rozhodčí: F. Brych – M. Borsch, S. Lupp Počet diváků: 52131

TSG 1899 Hoffenheim : Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:0) Góly:

25. Demirbay Góly:

61. T. Hazard

79. Ginter

82. Vestergaard Sestavy:

Baumann – S. Posch (83. Ph. Ochs), Vogt (C), Akpoguma – Kadeřábek (50. Rupp), Demirbay, Geiger, Amiri, N. Schulz – Wagner, Uth (35. Kramarić). Sestavy:

Sommer – Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt – Jantschke (71. Johnson), J. Hofmann (15. Herrmann), Zakaria, Grifo – Stindl (C) (89. Oxford), T. Hazard. Náhradníci:

Kobel – Rupp, Polanski, Grillitsch, Zuber, Kramarić, Ph. Ochs. Náhradníci:

Sippel – Oxford, Herrmann, Raffael, Traoré, Johnson, Cuisance. Žluté karty:

32. Vogt, 65. S. Posch Žluté karty:

45. Ginter Rozhodčí: Harm Osmers – Florian Heft, Thomas Gorniak