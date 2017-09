Kuriozita v bundeslize: Hlavní se upískl, videosudí doporučil gól uznat

Jednoznačný zápas, ještě jednoznačnější výsledek. Přesto vedení fotbalistů Kolína nad Rýnem vážně zvažovalo, že se proti drtivé porážce odvolá kvůli spornému gólu na 2:0.

„Každý by měl být schopen prohrávat,“ reagoval Hans-Joachim Watzke, předseda Borussie Dortmund na počínání zástupců Kolína.

Ti se nakonec odvolávat nebudou, protože by stejně měli „malé vyhlídky na úspěch“, jak uvedli. Asi sotva by německý svaz nechal utkání opakovat, pokud by protestu poražených vyhověl. Ale žádají o vyjádření, aby se něco podobného už nestalo.

Ke sporné situaci došlo v nastavení prvního poločasu za stavu 1:0. Dortmund zahrával roh, na který na malém vápně skákali domácí Sokratis a hostující Heintz.

Pro centr si však došel brankář Horn, ale když byl ve vzduchu, drcnul do něj spoluhráč Heintz. Gólman zavrároval a míč mu vypadl. Ve chvíli, kdy od Sokratisovy kopačky míč mířil do prázdné brány, sudí Ittrich přerušil hru. Odpískal faul na brankáře.

Domácí protestovali. „Jaký faul?“ rozhazoval temperamentní Sokratis rukama. Zmatený sudí si zavolal pro radu videoasistenta.

Někdejší sudí Brych mu od velkých obrazovek v centrále v Kolíně nad Rýnem řekl, že nikdo nefauloval. Nedokázal však rozklíčovat, kdy přesně Ittrich přerušil hru. Přesně nerozpoznal moment, kdy zazněl hvizd. Neslyšel ho ani přes sluchátka, s kterými je s hlavním spojený.

Podle videa je zřejmé, že Ittrich zapískal až po střele, ale zřejmě těsně předtím, než míč překročil brankovou čáru. Hlavní následně uznal gól, což se zase nelíbilo hostům. Ti rozhodnutí nevzali a protestovali.

„Jestli byla hra přerušená dřív, než míč přešel brankovou čáru, tak podle pravidel branku uznat neměli,“ prohlásil Jiří Kureš, předseda pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky. „Ale zřejmě si nebyli jistí, proto udělali rozhodnutí ve prospěch fotbalu.“

Gól by totiž padl bez ohledu na „upísknutí“ sudího. Nebyl to ten případ, kdy sudí přeruší hru, jedna strana přestane hrát a soupeř pak pohodlně skóruje. Mezi hvizdem a momentem, než míč přešel brankovou čáru uběhl nicotný čas, že nikdo z hráčů by na hřišti stejně nedokázal reagovat.

Výsledek platí, nic se měnit nebude. Na podzim 1997 řešila bundesliga podobný případ. V utkání Mnichova 1860 proti Karlsruhe sudí Malbranc odpískal faul Abedi Pelého na Schrotha. V mžiku se však míč dostal k volnému Dundeemu, který dvě minuty před koncem vyrovnal na 2:2 a rozhodčí branku uznal.

Mnichovský klub se odvolal, po víc než měsíci fotbalový svaz rozhodl, že se duel mezi Mnichovem 1860 s Karlsruhe bude hrát znovu. Ale nakonec se neopakoval, zasáhla FIFA.

Tenkrát video neexistovalo, ani úvahy o něm. Dnes je doba jiná.

I díky zásahu videoasistenta padl třetí gól Dortmundu. V 59. minutě po centru z pravé strany zahrál kolínský obránce Klünter ve vzdušném souboji nad hlavou rukou. Hlavní rozhodčí to neviděl a nechal akci, při níž Aubameyangovu střelu v tísni zblokovali na roh, dohrát.

Než však došlo k rozehrání rohového kopu, vstoupil do dění znovu Brych od obrazovek. Upozornil na přestupek Klüntera a hlavní nařídil penaltu. To byl názorná ukázka, jak video pomohlo správnému rozhodnutí.