Brankář utrápeného Dortmundu kritizoval fanoušky: Nerozumí fotbalu

„Na jižní tribuně nás vždy podporují, ale lidé ve východní a západní části přijdou na stadion, aby svůj tým vybučeli,“ podivoval se Bürki. Dortmund měl ale v zápase 20. kola co dělat, aby odvrátil první porážku pod vedením trenéra Petera Stögera.

Na gól Šindžiho Kagawy z deváté minuty zareagoval dvěma zásahy hostující kapitán Nils Petersen. Při druhém gólu, mimochodem ze čtyřiceti metrů, nachytal parádním obloučkem právě Bürkiho. Borussia se dočkala vyrovnání ve třetí nastavené minutě, avšak došla k němu v podivné atmosféře.

„Posuneme balon dozadu a přiznivci na zmíněných tribunách začnou pískat. Ti lidé snad nerozumí fotbalu, měli radši zůstat doma,“ nebral si servítky sedmadvacetiletý gólman. Za své výroky, které pronesl bezprostředně po třetí dormtundské remíze v řadě, to ale schytal takřka z nejvyšších pozic.

Bürkiho slova totiž okamžitě kritizoval sportovní ředitel Borussie Michael Zorc. „Jeho prohlášení nejsou na místě. Doporučil bych hráčům, aby se na těch devadesát minut podívali znova. Budou mít co dělat, aby nepískali sami na sebe.“

Dortmund momentálně ztrácí na vedoucí Bayern z páté příčky propastných devatenáct bodů, přitom na začátku sezony válel. V úvodních sedmi kolech neprohrál, jenže pak se sesypal. Přišel o první příčku, v Lize mistrů skončil ve skupině až třetí, po dvou měsících bez výhry vyhodil trenéra. Pod novým koučem Stögerem, který nastoupil v prosinci, sice ještě neprohrál, ale...

„Tři body z posledních tří utkání je zkrátka málo,“ uvedl Zorc. „Zejména proto, že dva ze tří zápasů jsme hráli doma. Fanoušci mají právo ukázat, že se jim něco nelíbí. Myslím, že se projevili v mezích slušnosti,“ dodal sportovní ředitel Dortmundu.

Brankář Bürki pár hodin po duelu s Freiburgem nakonec přispěchal s omluvou.

„Chtěl bych vysvětlit, co přesně jsem vyjádřením, které jsem pronesl v emocích, myslel. Každý má pochopitelně právo ukázat svou nespokojenost. Měl jsem na mysli pískot z úvodních okamžiků zápasu, který přišel poté, co jsme několikrát přihráli balon dozadu, nebo si nahráli nepřesně. Myslím, že všichni hráči by v takové chvíli chtěli větší podporu z ochozů,“ napsal na Instagram.

„Ale pokud hrajeme špatně - a proti Freiburgu jsme špatně hráli -, kritiku si samozřejmě zasloužíme,“ dodal Bürki.