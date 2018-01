Zapomněl na sraz, vyřadili ho z kádru. Zamíří Aubameyang do Arsenalu?

„Naznačil nám, že na mítink zapomněl. Přitom jsme ho oznamovali všude možně a několikrát to opakovali,“ nechápal Peter Stöger, kouč Dortmundu. „Z jeho chování, které zkrátka nelze tolerovat, jsme vyvodili důsledky,“ dodal.

Nešlo o zdaleka první Aubameyangův problém s klubovými pravidly. V listopadu přijel pozdě na trénink a nebyl kvůli tomu nominovaný na zápas se Stuttgartem, předtím si vysloužil suspendaci za nepovolený výlet do Milána.

„Nemyslím si, že jde o začátek jeho konce v Dortmundu. Na druhou stranu: za poslední rok a půl ho třikrát vyřadili z kádru. Tři různí trenéři! To není v pořádku,“ uvedl Lutz Pfannenstiel, bývalý brankář a televizní expert DW Sports. „Je jedním z nejdůležitějších hráčů, ale ta výmluva byla vážně chabá.“

Borussia bez svého nejlepšího střelce, který v sezoně zaznamenal jednadvacet branek ve třiadvaceti utkáních, hrála s Wolfsburgem bez branek. Aubameyanga nahradil v útoku teprve osmnáctiletý švédský talent Alexander Isak, který své šance těsně před přestávkou nevyužil.

„Kdo mě zná, tak ví, že nejsem pomstychtivý. Aubameyang může další zápas klidně nastoupit,“ prohlásil Stöger v rozhovoru se Sky Sports.

Je však otázkou, zda při následujícím utkání, které Dortmund sehraje v pátek proti Hertě Berlín, bude Aubameyang ještě v Německu.

O bleskurychlého kanonýra se zajímá Arsenal, který shání náhradu za Alexise Sáncheze. Ten je půl roku před vypršením smlouvy na odchodu.

„Nevím, co se Aubameyangovi honí hlavou. Ale vždy se choval jako profesionál. Nechci se účastnit spekulací médií, ale takhle to dál nejde,“ prohlásil sportovní ředitel Borussie Michael Zorc.

Renomovaný a obvykle skvěle informovaný španělský novinář Guillem Balague napsal, že Sánchezův přestup - do jednoho z klubů z Manchesteru - ještě není zcela dojednaný a že Arsenal by se rád co nejdřív domluvil s Dortmundem na příchodu Aubameyanga.

Cena? Šedesát milionů eur.

Mimochodem, za transferem Aubameyanga ze Saint-Etienne do Dortmundu stál před pěti lety jistý Sven Mislintat. Pětačtyřicetiletý muž nedávno vyměnil Borussii za Arsenal, kde od začátku prosince pracuje jako šéf skautingu.

I díky němu má londýnský klub ke kapitánovi gabonské reprezentace blíž.