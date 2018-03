Batsman zachráncem. Prostě jsem to trefil, smál se kanonýr Dortmundu

„Já si nejdřív myslel, že nám rozhodčí odpíská ofsajd, takže jsem byl chvilku naštvaný. Ale pak jsem se otočil a prostě jsem to trefil,“ popisoval Batshuayi rozhodující gól z 94. minuty.

On se největším dílem postaral o to, že Dortmund nakonec získal všechny tři body, ačkoliv to ještě chvíli před hezky trefeným volejem vypadalo jen na remízu. Frankfurt totiž svého souseda z nejvyšších příček bundesligy trápil, na 2:2 srovnal na začátku nastavení Danny Blum.

Pak ale přišel moment „Batsmana“. Podle komiksové postavy se belgickému útočníkovi přezdívá už dlouho a po nedělním mači to ani nepřekvapí. Sociální sítě jsou plné slavného netopýřího znaku, chvíli zdobil i oficiální profil Borussie.

Dortmund potřeboval pomoc, Batshuayi volání vyslyšel a válel.

„Popravdě se mi hodně ulevilo, protože v posledních utkáních se mi nedařilo, nedával jsem góly. Rád jsem týmu pomohl v boji o Ligu mistrů, tohle vítězství bylo velmi důležité,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý muž, který v Německu hostuje z Chelsea.

Byl součástí pozoruhodného obchodu, který proběhl v závěrečný den zimního přestupního období. Z Borussie zamířil Pierre-Emerick Aubameyang do Arsenalu a vystrčil tak Oliviera Girouda do Chelsea. U loňských mistrů Anglie pro Batshuayie nezbylo místo, a tak se stěhoval do Dortmundu.

Prostá řeč čísel ukazuje, že nejlépe výměna vyšla aktuálně třetímu celku bundesligy.

Giroud na branku v novém klubu stále čeká a Aubameyang se trefil třikrát. Batshuayi vstřelil ve žlutočerném dresu už sedm gólů.

V neděli mu ani nevadilo, že naskočil až ve dvaašedesáté minutě. Férově přiznal, že byl po posledních utkáních vyčerpaný. „Nebyl jsem zklamaný, že nehraju od začátku. Tak se rozhodl trenér a já alespoň mohl nastoupit čerstvý proti unavenější obraně,“ pochvaloval si.

Když v Dortmundu střídal předchozího milovníka komiksů Aubameyanga, na twitter napsal: „Slyšel jsem, že se uvolnilo místo Batmana. Přebírám to.“

Gabonského střelce zatím zastoupil výtečně.