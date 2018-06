I v lize chceme hrát útočně, slibuje opavský střelec Kuzmanovič

Opavští fotbalisté minulý týden zahájili přípravu na první ligu, ale až v neděli bylo definitivně jasno, kdo je fotbalový kanonýr kraje za minulou sezonu. O víkendu totiž skončily nižší fotbalové soutěže.

A v nich už nikdo nedokázal Nemanju Kuzmanoviče přestřílet. „Mám z toho radost,“ uvedl devětadvacetiletý opavský kanonýr. „Vyhrát jakoukoliv soutěž je zajímavé. Hlavně mě baví vyhrávat.“

A také střílet góly, že? Vždyť jste jich dal v národní lize osmnáct. Víc jich dal jen Jan Pázler z Hradce Králové - jedenadvacet.

Osmnáct je můj rekord, to je super. Jsem samozřejmě moc rád, ale pro mě je nejvíce pohár, který jsme zvedli za prvenství v národní lize, ten postup z prvního místa do ligy.

Jsou na vaše góly a postup ohlasy i ve vašem rodném v Srbsku?

To spíše od kamarádů. Všichni jsou moc rádi, že se mi daří. Sledovali to. Můj kamarád z Dubaje se přes internet díval na naše zápasy. Také známý ve Švýcarsku. Všude.

Byl jste kapitánem mužstva. Hrál jste minulou sezonu o to zodpovědněji?

Snažil jsem se týmu co nejvíce pomáhat, slovně, morálně a tak. Když máte tu pásku na ruce, tak se od vás čeká ještě více, dvakrát tolik.

Mezi nejlepšími čtyřmi střelci v kraji jste hned tři z Opavy. Co tomu říkáte?

To je výborné. Svědčí to o tom, jaký fotbal jsme minulou sezonu hráli, že jsme mančaft, který umí dávat góly, který hraje fotbal. V našem mužstvu je mezi útočníky opravdu velká kvalita, jen se podívejte, kolik kluků dalo přes deset gólů (Kuzmanovič, Smola, Puškáč a Kayamba). To je fantazie. Celý mančaft hraje útočně, což je fotbal, jakým bychom se chtěli prezentovat i v lize.

Bude v ní těžké potvrdit střeleckou formu?

Určitě to bude těžší. Ale vyzkoušíme to a uvidíme. V první lize se hraje takticky vyspělejší fotbal, ale čas ukáže, jak nám to bude vyhovovat.

Patříte mezi opavské hráče, o které je zájem z jiných klubů. O přestupu neuvažujete?

To neřeším. Nic konkrétního zatím stejně není. A nechci spekulovat. Jsem v Opavě a jsem tady šťastný.

Už jste v Opavě doma?

Už také v Opavě mám svůj domov. Ale pořád jsem Srb. Šest let žiju v Česku, ale domů do Šabacu se pokaždé vracím rád.

Co vám v Česku z vašeho Srbska chybí?

Kamarádi, rodina. Některé přátele jsem neviděl dlouho, což mě mrzí.

Užil jste si svých blízkých alespoň o dovolené?

Týden jsem byl v Turecku u moře a pak skoro celý další týden doma s rodinou. Bohužel volno bylo krátké, ale svých blízkých jsem si užil.

Dovolenou jste v Opavě měli kratší než většina týmů, protože jste přípravu zahájili už minulý týden. Může to být vaše výhoda?

Trenér má nějaký systém a ví, kolik potřebuje času, aby nás co nejlépe připravil. Sice jsme o ty čtyři dny měli kratší dovolenou než ostatní, ale nedá se nic dělat. Je to naše práce.

Sledoval jste v neděli úvodní zápas Srbů na mistrovství světa v Rusku, jejich výhru nad Kostarikou 1:0?

Samozřejmě. Mám radost, že začali vítězně a prezentovali se dobrou hrou, ale měli ten zápas vyřešit dříve, přidat druhý gól a byl by klid. Ale u nás to nejde bez nějakých dramat. Těší mě však, že se klukům daří, a doufám, že jim to vydrží.