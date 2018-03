Roli favorita bereme. O postup se porveme, nebojí se opavský Kuzmanovič

Do jara Opavští vstoupí v neděli od 11.00 v Sokolově.

Loni jste na postup útočili zezadu, z třetí příčky. Nyní jste na špici. Jste na to mentálně připraveni?

I na psychické pohodě jsme pracovali. Loni všichni viděli, že na postup máme, ale sledovali hlavně Sigmu a Baník. Byli jsme tak v uvozovkách pod menším tlakem. Možná se tak hraje o něco lépe, ale teď tu roli favorita jasně bereme. Je to v našich rukách.

Kdo budou vaši největší soupeři v boji o postup?

Hned pod námi jsou Třinec, Příbram a Budějovice. Ti se s námi poperou o ta dvě postupová místa. Ale neodepisoval bych ani Hradec Králové. Po špatném podzimu už nemá co ztratit. Ale hlavně, ať postoupíme my a kdo bude druhý, je mi jedno.

Bude pro vás výhoda, že největší tři soupeře máte doma?

Jo, ale strašně mě mrzí ty porážky venku s Budějovicemi a v Příbrami. Máme jim co vracet. Mančaft, který zvládne domácí zápasy, bude mít nakročeno k postupu.

Do Opavy většina soupeřů jezdí bránit. Je to pro vás oproti minulé sezoně složitější?

Tehdy jsme nebyli v roli favoritů, ale i tak tady proti nám všichni bránili včetně Baníku a Sigmy, takže nečekám nic jiného. Už na podzim to bylo stejné. V Opavě budou všichni bránit a hrát na brejky. My musíme být natolik silní, abychom to zvládli a každého přehráli.

Co říkáte zimnímu doplnění mužstva?

Souhlasím, že se náš kádr změnil jenom nepatrně. Přišli výborní kluci. Jarda Svozil posílil obranu, Kuba Janetzký není nový hráč, už tady byl a je vynikající, má velkou budoucnost. Věřím, že nám pomůže stejně jako Ondra Kotlík, což je pracovitý kluk, který na tréninku vypadá velmi zajímavě.

Trénuje s vámi i Zdeněk Pospěch. Jak vidíte jeho případný návrat do sestavy po tom, co po minulé sezoně ukončil kariéru?

Zdena vypadá výborně. Byť měl půlroční pauzu, tak je fyzicky snad lépe připravený než já (směje se). Ale nejde jen o tu fyzičku. Jeho zkušenost je neuvěřitelná, jeho klid na míči... Je to vynikající fotbalista, o čemž svědčí jeho kariéra. Budu rád, když bude v kabině častěji i během zápasů.

Berete ho jako možnou pojistku pro těžké zápasy?

Loni na jaře nám chyběl, když se zranil. Ale nescházel nám až tak herně na hřišti, spíše v kabině. Svými zkušenostmi hráče, který má za sebou hodně těžkých zápasů. Dodá nám klid navíc, s ním to bude ještě lepší.