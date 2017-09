Lafata, Škoda, Krmenčík? Hledá se král fotbalových kanonýrů

Někdejší kanonýr Václav Daněk, který se zastavil těsně pod gólovou metou 200, ani nečekal na konec poslední otázky. Odpověď ze sebe vychrlil: „Mám jednoznačného favorita, který pro mě nepochopitelně není favoritem svého trenéra – Davida Lafatu. Nerozumím tomu, proč ho italský trenér nepostavil do derby. I když mu v porovnání s některými chybí rychlost, je to u nás jasně nejkomplexnější útočník. Vzkazuju panu Stramaccionimu, ať se vzpamatuje a ať neobjevuje něco, co už je dávno objevené.“

A dál? Když už byl Daněk v ráži, nechali jsme mu slovo: „Určitě může zaútočit Milan Škoda, jehož Slavia hraje nátlakově, což by mu mělo sedět. A třetího adepta vidím v plzeňském Krmenčíkovi, který je taky nebezpečný a pro obránce nepříjemný, střílí góly i za nároďák. Ale Lafata je pro mě číslo jedna.“

Dočká se Milan Škoda podruhé za sebou koruny krále střelců?

Když uslyšel stejnou otázku přemýšlivý trenér Verner Lička, který sám nastřílel 103 ligových gólů, nechal si chvíli na rozmyšlenou: „Aby mohl někdo aspirovat na krále střelců, musí splnit dvě podmínky: hrát za špičkový klub, kde bude předpoklad, že se často dostane do zakončení, a pak se při tom zakončení umět chovat. Z toho mi vychází tři adepti. Určitě sparťan Lafata, i když jsem u něj nedávno viděl zajímavou statistiku, podle které naprostou většinu svých gólů dává doma – venku už se mu tolik nedaří. A taky se ptám sám sebe: Bude vůbec nastupovat? Pak je tu Krmenčík, pravý střelec, hladový, a jeho Plzeň je v čele. Za největšího favorita však považuju slávistu Milana Škodu. Je na vrcholu a má v zádech silný tým. Kdybych věděl, že bude pravidelně hrát, zmínil bych i Necida, ale těžko si představit, že budou se Škodou nastupovat vedle sebe.“

Kdo se podle vás stane králem střelců? celkem hlasů: 101

Mimochodem, kurzy sázkové kanceláře Tipsport víceméně kopírují to, co vyřkli vyhlášení kanonýři z minulosti. „Naše kurzy souvisí s kvalitou týmů. Tři ligoví favorité mají tři nejlepší střelce. Kurzy se pohybují, ale jen se mění pořadí na prvních třech místech, podle toho, jak se střelcům daří, a případně na základě toho, jak se na ně sází,“ vysvětlil bookmaker Jiří Hadrava.

A co plzeňský Michael Krmenčík? Může to být on, kdo ovládne pořadí střelců?

A vy máte jaký názor? Nemate vás, že po sedmi odehraných kolech stojí na střeleckém vrcholu jablonecká dvojička Stanislav Tecl (5) a Ondřej Mihálik (4), plus Jan Holenda (4) z Dukly?

„Je to pěkné, ale je ještě hrozně brzo dělat z toho závěry. Pro mě to až tak moc neznamená. Daleko důležitější je, abychom vyhrávali a posouvali se tabulkou výš,“ prohlásil Tecl, současné číslo jedna. Uvidíme po víkendu, jak se situace vyvine.

Blíží se osmé kolo, což by mohl být ideální čas na první hattrick sezony. Pokud padne, možná se kurzy znovu překlopí.