Nechci se pasovat do role spasitele, hlásí brněnský Eismann

Po rohovém kopu Skalice nasměroval Eismann míč do vlastní sítě. „Lízl jsem to hlavou,“ komentoval sklesle. Naštěstí pro něj šlo v Rakvicích obklopených vinicemi pouze o přátelský mač.

„Chraň bůh, aby se to stalo v mistráku,“ zhrozil se muž, který do Brna dorazil ve středu a domluvil se na roční smlouvě. „Do ligy zbývá čtrnáct dní, ještě je dost času na herní věci. Věřím, že se poctivě zapracuje, všechno si sedne a do ligy dobře vstoupíme.“

Do druhé ligy, je nutno dodat. Ještě na jaře přitom Eismann, stejně jako většina jeho nových spoluhráčů, kopal o úroveň výš. A s Karvinou, v níž strávil pět let, se na rozdíl od Brna na poslední chvíli zachránil. „Ale s vedením jsme se dohodli, že už nebudeme pokračovat ve spolupráci,“ oznamuje třiatřicetiletý levý obránce. „Měl jsem nějaké nabídky z Čech, převážně z druhé ligy. Sám jsem to chtěl směřovat ven, do nižší soutěže v Rakousku nebo Německu. Ale když se ozvalo Brno, rozhodl jsem se ze dne na den. Věřím, že je to dobrá volba.“

Ze špatného znamení v podobě sestupu Zbrojovky si hlavu nedělá. „V Brně všechno fungovalo. Okolnosti nahrály tomu, že spadlo, ale to mohlo vyjít i na ostatní. Proti nám odehrálo dvě velice dobrá utkání, hlavně v Brně jsme měli velké štěstí, že jsme to přežili,“ připomíná Eismann remízu 0:0 z konce března. „Důležité je, že klub má ambice. K tomu i tradici a fanoušky, takže nebylo co řešit.“

Misi, která jej čeká, dobře zná. S kapitánskou páskou už vytáhl mezi elitu Karvinou. „Věříme, že v kritických momentech, které v průběhu sezony určitě přijdou, by neměl ztratit nervy,“ uvedl brněnský sportovní ředitel Tomáš Požár. „Nechci se pasovat do role spasitele, ale mám nějaký věk a budu se snažit pomoct,“ reaguje Eismann. „Zkušených kluků je tu víc, je potřeba, aby se to mezi ně rozložilo. Cílem je bojovat o postup.“

Jak těžká je to šichta? „Velice náročná. Druhá liga je bojovná a běhavá. Bude rozhodovat hlavně dravost, bojovnost - a pak fotbalová nadstavba a produktivita. Věřím, že první aspekt splníme a budeme bojovat a běhat. K tomu snad přijdou fotbalové situace a budeme vítězit. Jinak to ve druhé lize nejde,“ upozorňuje Eismann, který se z kraje obrany nebojí podpořit ofenzivu. „Přes svůj věk neslevuje z náročného herního stylu,“ oceňuje Požár.