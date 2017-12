Lítost nad Šilhavým. Ale Trpišovský by byl krok vpřed, říkají experti

Je veřejným tajemstvím, že náhradou za odvolaného Šilhavého má být trenér Jindřich Trpišovský. Poslední dva roky v Liberci spolupracoval s Janem Nezmarem, který je nově sportovním ředitelem Slavie.

A právě on nyní dostal od Jaroslava Tvrdíka, předsedy představenstva pražského klubu, velkou důvěru: „Celý A-tým je nyní v Nezmarových rukou. Má pravomoc sestavit si tým sportovního úseku dle svého zvážení,“ řekl.

„Ve spojení s Nezmarem je Trpišovský ta jediná varianta,“ dodává bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch. To další respondent Pavel Kuka je zdrženlivější: „Na výsledky, které měl pan Šilhavý, se bude všem těžce navazovat. Každý další trenér to bude mít velmi těžké,“ uvedl.

1) Překvapilo vás odvolání trenéra Jaroslava Šilhavého ze Slavie? A souhlasíte s takovým rozhodnutím?

2) Jakým směrem by se měla Slavia vydat, případně s jakým trenérem?

bývalý útočník Slavie či Kaiserslauternu, vicemistr Evropy 1996

1. Samozřejmě, že mě to překvapilo, protože jsem pro odvolání neviděl tak jasné důvody. Mužstvo převzal ve špatném stavu, udělal s ním šestatřicet zápasů bez prohry a kvalifikoval se do pohárů. Doufám, že jeho konec nezpůsobil jen ten poslední smolný zápas s Astanou, protože když chce někdo pracovat koncepčně, tak by nemělo hrát roli, že se výsledkově jedno dvě utkání nepovedou.

2. Mluví se o Trpišovském, ale podobně byl loni spojován i se Spartou. Uvidíme, jestli to tentokrát dopadne jinak. Nicméně každý nový trenér, ať to bude kdokoli, potřebuje hodně štěstí, aby navázal na Šilhavého práci. Navíc se od něj očekává okamžitý úspěch, tak to ve Slavii nebo Spartě funguje. Je to nezáviděníhodná situace.

bývalý reprezentant, olympijský vítěz z roku 1980

1. Nepřekvapilo mě to, protože už se o tom šuškalo déle. I když jsem si myslel, že ho odvolají bezprostředně po tom zápase s Astanou. Jarda je hodný, slušný člověk, ale stály proti němu těžké figury. Já osobně bych ho tuhle sezonu nechal určitě dojet - oni stejně z devadesáti procent nemůžou být první a to druhé místo velmi pravděpodobně mohou uhájit, což není špatný výsledek. Ve Slavii ale prostě chtěli víc.

2. Mají nového sportovního ředitele Nezmara, který už asi přišel s tím, že k sobě bude chtít trenéra Trpišovského, s nímž si rozumí a nějakou dobu spolu pracují. A já si myslím, že tahle kombinace může být velmi dobrá, ba dokonce vynikající. Kdybych byl slávistou, tak bych se Jardovi stokrát omlouval: nezlob se, ale tu dvojku Nezmar-Trpišovský chci prostě zkusit!

Samozřejmě, že práce ve Slavii bude pro Trpišovského jiná než v Liberci. Bude se dostávat pod větší tlak, hvězdy bude muset naučit a přesvědčit je o tom, jaký fotbal chce hrát. S ničím takovým se ještě nesetkal a já jsem na to zvědavý, protože si myslím, že právě on je teď pro Slavii ten vyvolený. Necítím to tak, že by se Slavia rozladila zevnitř, jako to uměla už za nás, tentokrát mají silné mužstvo, fanoušky, stadion, zázemí... A teď chtějí i toho momentálně nejlepšího trenéra.

bývalý reprezentant

1. Bylo to dopředu avizované a asi to ani jinak dopadnou nemohlo. Vůči Jardovi Šilhavému mi je to líto, protože tam odvedl velmi slušnou práci. Ale to je holt u nás už takový kolorit, že se trenéři po nějakých špatných výsledcích odvolávají. Přitom byl se Slavií tak úspěšný: vytáhl je k titulu, do evropských pohárů, jenže právě poslední zápas v Evropské lize mu asi zlomil vaz. Bylo to rozhodnutí slávistického vedení, víc do toho nevidím.

2. Nevím, jakou si chtějí nastavit koncepci, ale stejně jako mám rád trenéra Šilhavého, mám rád i Honzu Nezmara. Ve spojení s ním nepřichází v úvahu jiné další řešení než Trpišovský.