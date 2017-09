Díky Stochovi jsme otočili, řekl uznale Šilhavý. Chválil i Altintopa

„První poločas jsme trochu prospali,“ uvedl Šilhavý po domácí výhře 5:1 nad Třincem. „Chyběl pohyb, větší invence, nasazení. Nakonec nás potrestali gólem do šatny, ale jsem rád, že ve druhé půli jsme za to od začátku vzali a šance jsme proměnili. Splnili jsme úkol a se druhým poločasem jsme spokojení.“

Do druhé půle nahradil zraněného Jakuba Hromadu krajní záložník Stoch. Rozhodlo to zápas?

Hlavně díky němu jsme to otočili. Zlepšili jsme se. A i Halil Altintop zahrál skvěle - chodil si pro míče, na balonu byl silný. On to odstartoval prvním gólem. Tihle dva byli velmi kvalitní.

Hrál Altintop tak, jak si od něj představujete?

Vidíme, že je to výborný fotbalista, silný na míči. Dokáže se orientovat na malém prostoru. Byl platný.

Výhru 5:1 a postup ale kalí předčasné střídání Murise Mešanoviče už ve 32. minutě, Hromada také odstoupil nečekaně. Jak to s nimi vypadá?

To jsou takové kaňky. Muris - jsem zvědavý na vyšetření, ale nevypadá to dobře. A i Hromada musel kvůli zranění střídat, doufám, že se nepotvrdí prognózy.

O poločase jste s Třincem překvapivě prohrávali 0:1 po hlavičce Hoška, bylo v kabině dusno? Zvyšoval jste hodně hlas?

Gól do šatny nás zaskočil, bylo to nepříjemné, rozpačité. Měli jsme tutovky, které jsme nedali, a zákon schválnosti je takový, že dostaneme do šatny gól na 0:1. Byli jsme z toho přepadlí. Nechci říkat, že díky tomu, že jsem zvýšil hlas, jsme najednou vyhráli. Zlepšili jsme pohyb a kvalita se ukázala. Dali jsme rychlý gól a neponechali jsme nic náhodě. Mohlo by se to táhnout a v závěru to mohlo být nervóznější.

V lize vás v sobotu čeká souboj se Zlínem, co by na něj mohlo platit?

To bych ještě neřešil. Uvidíme, budeme chtít hrát aktivně a nebudeme se uchylovat k bránění. Udělali tam silný mančaft, hrají evropské poháry, získávají zkušenosti. Ale jedeme tam vyhrát.

Jak je na tom zdravotně Danny, který kvůli naposledy nastoupil na konci srpna?

Trénuje necelý týden s týmem, až bude připravený, tak půjde do boje. Mysleli jsme, že by šel dneska, ale nechtěli jsme ještě riskovat. Uvidíme, jak se bude cítit.

Ve Zlíně můžete vytvořit rekord samostatné české ligy, 34 utkání bez porážky. Motivujete hráče speciálně?

Na rekord už jsme dosáhli, když už jsme tam se Spartou dva, ne? Jsme na špici, ne? Je to pěkné, ale důležitější jsou body a postavení v tabulce. Nebudeme hrát pro sérii, ale pro vítězství.