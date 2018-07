Pískot fanoušků i zmar posil. Zbrojovka zažila strašidelný začátek

„Nemáme ani bod, prohráli jsme doma, takže to nebylo dobré,“ řekl brněnský útočník Lukáš Magera.

Fanoušci na Zbrojovku místy silně pískali, nelibě nesli už poločasový stav 0:2. Přidali obligátní skandování „bojujte za Brno“ a část z nich se dvakrát dovolávala odstoupení majitele klubu Václava Bartoňka.

Vstup do soutěže se pro Brno zkrátka změnil ve fiasko.

Nehrající členové brněnského kádru jako obránci Francisco Gomes a Lukáš Vraštil nebo záložník Musefiu Ashiru, kteří se sešli na hlavní tribuně, jen strnule hleděli před sebe, co se to se Zbrojovkou děje. Přišel mezi ně i loňský spoluhráč Martin Juhar, ale do konce utkání nevydržel. „Prohrávali jsme souboje, skoro za celý zápas jsme nevystřelili. Až na konci. Jihlava byla rychlejší na míči, ve všem,“ hodnotil dlouho očekávaný zápas Dominik Kříž, záložník poražených.

Vysočina byla v Brně o něco lepší jako druholigová než v květnu při souboji o udržení v nejvyšší soutěži. Působila sehraněji, hladce se dostávala do šancí.

Zato domácí byli rozháraní. V základní sestavě nastoupily čtyři z pěti letních posil a s nimi ještě v obraně po návratu z hostování David Gáč; jenom Robert Bartolomeu nebyl z těch noviců, kteří Zbrojovku přišli vrátit do první ligy, ani na lavičce náhradníků. V týdnu měl teploty.

Nesehranost brněnského souboru s množstvím „last minute“ posil byla do očí bijící.

„Na to se vymlouvat nemůžeme. Přišli jsme z ligových mužstev a měli bychom vyčnívat nad ostatními. Zatím to tak není. Musíme zvednout hlavu a musíme v dalším zápase vyhrát,“ konstatoval Magera, autor jediného brněnského zásahu.

Po něm si dal míč pod dres a připomněl tak, že s rodinou každým dnem čekají narození potomka. „Chtěl jsem to tak oslavit. Ale kdyby to byl gól, kterým bychom vedli, byla by radost větší,“ pokrčil rameny.

Pro jednoho z největších favoritů na postup je domácí kolaps bolavý. I když je to teprve začátek. „Přišlo sem pět nových hráčů. Než si to sedne, trvá to. Další zápasy pro Brno budou taky jiné, soupeři proti němu budou hrát jinak. Třeba víc využije Mageru, až bude dobývat pokutová území bránících mančaftů. Spousta mužstev má po sestupu z první ligy s rozjezdem v nižší soutěži potíže,“ konejšil zkoprnělé domácí jihlavský trenér Martin Svědík.

S problémy s rozjezdem se trefil přesně. Se Zbrojovkou šel večer špatně od začátku. Hned ve 2. minutě zůstal se šrámem na hlavě ležet její brankář Dušan Melichárek a několik minut musel být ošetřován. Po dvaceti minutách se pak Melichárek marně natahoval po dalekonosné střele Jozefa Urblíka – 0:1.

Gól korunoval sérii kiksů před brněnským pokutovým územím. Mizerný odkop, prohraná hlavička a nakonec nezvládnutý osobní souboj v podání osmnáctiletého debutanta Kříže. Urblík ho obešel bez zaváhání. „Měl jsem ho přerušit,“ věděl Kříž po utkání. „Na začátku jsem nechtěl faulovat, pak jsem si to uvědomil. Toto byla moje chyba,“ uznal chlapsky.

Mluvit se o jeho kiksu nebude snad jen proto, že následovala řada dalších. Po nich přišel pískot na hlavy hráčů a ještě prodloužení trápení pro trenéra Romana Pivarníka, na jehož tiskovou konferenci po utkání dorazilo několik fanoušků. Patnáct minut kouče doslova „grilovali“ konkrétními otázkami na jednotlivé hráče, složení zálohy nebo náhradníky, na něž se v prvním duelu nedostalo, ale podle nich mělo.

„Zápas se nám nepovedl,“ věděl Pivarník i bez jejich intervence.

Nakonec si všichni podali ruce.