Halouska, nebo Floder? V Brně hledají náhradu za gólmana Melichárka

Má to dva důvody: jednak Boháč do sezony vstoupil s vážným zraněním kolene, jehož léčení příbramský trenér Josef Csaplár v létě odhadoval na devět měsíců, takže i kdyby ho Brňané chtěli, těžko by mohl nastoupit.

Zároveň se Zbrojovka rozhodla dát šanci dosavadním náhradníkům. Ve hře jsou 23letý Pavel Halouska a o dva roky mladší Jiří Floder.

„Gólmany v současné době máme. Myslíme si, že si zaslouží, aby dostali příležitost,“ řekl sportovní manažer brněnského celku Tomáš Požár. Zadní vrátka si přitom nechal symbolicky otevřená. „Je začátek prosince, všechno je možné. Soutěž začíná zase za tři měsíce.“

Oba hlavní kandidáti na místo nové brankářské jedničky Zbrojovky jsou nejen mladí, ale i nezkušení. Halouska má na kontě čtyři prvoligové starty (všechny z minulé sezony a všechny s prohrou) a 19 startů ve 2. lize za Znojmo a Prostějov. Floderovým „stropem“ je pak MSFL, tedy třetí nejvyšší soutěž.

Společně s Melichárkem ve Zbrojovce skončí i záložníci Milan Lutovský a Musefiu Ashiru a obránce Francisco Gomes. Největší ohlas ale jednoznačně vzbudil „rozchod“ s veteránem Melichárkem.

Chceme změnit klima v kabině i lídry mužstva

V únoru s ním vedení Brna prodloužilo smlouvu do roku 2021, na jaře i na podzim chytal stabilně, ve 2. lize nastoupil ve všech šestnácti zápasech. Ještě na začátku podzimu nosil kapitánskou pásku. Jeho konec způsobil fanouškům šok.

„Nechtěli bychom, aby to vzbudilo spekulace. Náš tým bohužel v minulosti nebyl a ani v současné době úspěšný není a ukončení spolupráce s hráči je reakcí na současný stav,“ uvedl Požár.

Místo myšlenek na to, jak Zbrojovku vrátit do první ligy, tak Melichárek nyní dokončuje odchod z Brna s majitelem klubu Václavem Bartoňkem. Do doby, než si podají ruce naposled, nechce situaci komentovat.

„Rozhodně u Dušana nebyl problém v přístupu, žádný problém nevznikl v lidské rovině. Je to čistě reakce na stav, že se nepovedlo zastavit propad a neúspěch. Chceme změnit klima v kabině, změnit i lídry, u nichž se můžeme domnívat, že s nimi tým bude úspěšnější,“ podotkl Požár. „Potřebujeme v týmu probudit dravost, potřebujeme v něm probudit obětavost, hladovost. Rozhodli jsme se, že tým zredukujeme,“ dodal.

Ve Zbrojovce věří, že sportovní cíl - vrátit se na jaře do boje o postup do nejvyšší soutěže - ani odchodem stabilní brankářské jedničky neutrpí.