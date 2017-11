Fotbalisté Vyškova vsadili na Srby, teď vyhlíží také Afričany

První afričtí poslové se v jihomoravském celku objevili už na podzim. Kamerunec Franck Othniel Zoue Kehassemea, jenž dorazil z Kanady, dokonce naskočil do posledního zápasu.

„Byl oživením a měl by tady zůstat. Měli jsme tu ještě jednoho kluka do útoku, který vypadal nadstandardně, ale nemohl hrát, protože neměl vyřízená víza,“ přibližuje Trousil. „Doufám, že se to přes zimu vyřídí a dorazí také slíbení kluci, kvůli nimž se ten projekt domlouval.“

Ve Vyškově by se měli otrkávat především kamerunští fotbalisté kolem dvacítky, kteří touží po evropském angažmá. „Ten člověk africké kluky sám vybírá a zaručuje, že budou kvalitní. Pokud mu řeknu, že na to ten kluk nemá, tak mi pošle jiného,“ odhaluje Trousil.

„Ti kluci, co k nám budou chodit, by měli být charakterově v pořádku. Všichni umí anglicky a chtějí se učit i češtinu. Opravdu se chtějí prosadit a hrát v Evropě, takže nemám strach, že by s nimi byl problém.“

Ten však může nastat s kvótou pěti cizinců. Ve Vyškově totiž působí rovněž Američan Louis Bennett a Srbové Aleksandar Božovič s Manem Cvijovičem. A to ještě jejich krajana Milorada Dabiče poslal Trousil na hostování do konkurenčního HFK Olomouc.

„Srbové zapluli velmi dobře do kabiny i do hry, ale jak se nám ze začátku dařilo, tak byli trošku víc na hrušce. A ten, co byl do ofenzivy nejšikovnější, měl až moc velké roupy a muselo se to vyřešit. Pro naši hru to byla škoda, na druhou stranu se to muselo udělat, abychom kvůli jednomu člověku neměli rozhádanou kabinu,“ vysvětluje kouč čtvrtého celku MSFL.