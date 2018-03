Vše záleží na hráčích, tvrdí o možném postupu Velkého Meziříčí kouč

Celek z Vysočiny se tak prakticky sám připravil nejen o komfortní osmibodový náskok na druhé místo, ale ve finále také o vedoucí příčku. Na tu se naopak třemi výhrami v řadě posunul Prostějov. „Byla to obrovská škoda. Moc práce bylo těmi třemi zápasy hozeno vniveč,“ lituje trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal. „Pokazili jsme si renomé, které jsme měli.“

Podle Smejkala závěr podzimu nezvládli zejména klíčoví hráči. „Najednou nepředvedli to, co měli,“ krčí rameny.

To vše je už ale jen minulost. Přichází jarní část soutěže, ve které se Velké Meziříčí chce znovu vrátit na vedoucí příčku Moravskoslezské fotbalové ligy. A v ideálním případě na ní i skončit.

„Samozřejmě je potřeba navázat na výsledky ze začátku podzimní části,“ říká Smejkal. „Doufám, že ty tři špatné zápasy jsou už definitivně pryč.“

Dobrou zprávou pro příznivce týmu hrající své zápasy na stadionu U Tržiště je, že se úspěšný tým podařilo přes zimu udržet.

„Došlo jen k jedné kosmetické změně u dvou dorostenců. Jeden skončil, druhý nastoupil,“ říká Smejkal, podle kterého je závěrečná kaňka na parádním podzimu zároveň ideální motivací. „Myslím, že si všichni uvědomili, jaká je to veliká škoda. A udělají maximum pro to, aby to na jaře bylo co nejlepší.“

Simr se před jarem uzdravil, Mezlík start sezony nestihne

Zcela spokojení však trenéři nemohou být se zimní přípravou. „Výsledkově se nám v přípravných zápasech celkem dařilo, i když herně to nebylo úplně ono,“ připouští Smejkal. „Co mě však mrzí, je to, že účast na tréninku nebyla taková, jakou bych si představoval.“

Logicky, chce se dodat. Do přípravy totiž zasáhly zdravotní problémy. „Zranění klíčových hráčů nás obrovsky limitovala. Ať to byly svalové potíže, nebo chřipka, která nás bohužel také postihla,“ lituje.

Mimo hru byl chvíli i produktivní útočník Pavel Simr, který po postupu Velkého Meziříčí do MSFL soupeřům nasázel už 40 branek – na podzim jich stihl deset.

„Snad si teď všechny problémy vybral,“ doufá Smejkal. „V posledním přípravném zápase ve Žďáru nad Sázavou předvedl velice dobrý výkon,“ připomíná, že na vítězství 3:2 se Simr podílel dvěma góly.

Minimálně v úvodu jara, které by po kompletním odložení víkendového 17. kola mělo „Velmezu“ začít příští neděli domácím zápasem s Hulínem, naopak zřejmě bude chybět Pavel Mezlík.

Ke klíčovým osobnostem třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí se ihned zařadil obránce David Komínek (v červeném), který do týmu přišel loni v létě z Třebíče.

„U něj zranění střídá zranění, do toho ho postihly virové záležitosti. Takže Pavel více než měsíc netrénuje,“ lamentuje Smejkal. „Bude jedním z těch klíčových hráčů, který začátek nestihne.“

Ptát se, jak moc zásadní problém to pro Velké Meziříčí představuje, je zbytečné. „Je to univerzál. Když bylo potřeba, dokázal zahrát výborně na kraji zálohy, nebo se zatáhnout. Ale umí zahrát i úplně na hrotu,“ vyjmenovává meziříčský kouč přednosti Mezlíka. „Podrží balon, má obrovské zkušenosti a hlavně velkou chuť do fotbalu.“

Případný postup by mohl být zajímavý i pro Jihlavu

Důležitou změnou v zimní pauze prošlo i myšlení vedení velkomeziříčského klubu. Ten oproti podzimu poprvé otevřeně mluví o tom, že na jaře může bojovat o postup do druhé ligy.

„Vyhrát jakoukoli soutěž, ať už divizi, nebo třetí ligu, je samo o sobě odměnou za to, co děláte,“ tvrdí Smejkal. „Pokud bychom to dokázali, můžeme se bavit o možnosti postupu. A myslím, že klub by se na to dokázal připravit.“

Znamenalo by to však svým způsobem revoluci. „Museli bychom si uvědomit, že zatímco tohle je vyloženě na bázi amatérského fotbalu, druhá liga už je profi soutěž,“ říká Smejkal.

„Určitě by muselo dojít ke změnám v trénování. A také na zápasy bychom nemohli jezdit jako teď, hodinu před utkáním. Byla by otázka hráčů, kteří momentálně hrají, jestli by si to dokázali v práci zařídit,“ krčí rameny.

Zásadní otázkou by bylo, zda by o postup do druhé nejvyšší soutěže stáli i klíčoví hráči, kteří se rekrutují z řad veteránů. „Nevím, jak by na to reagovali. Museli by říct, jestli druhou ligu chtějí hrát,“ má jasno Smejkal. „Určitě by nemohlo nastat nějaké výrazné navýšení smluv, protože to bychom samozřejmě potom neutáhli.“

Pomocnou ruku by mohl podat soused z regionu, prvoligová Jihlava. „Nejsme v situaci, kdy nám každý rok přicházejí dva tři dobří dorostenci. Musíme vycházet s kádru, který máme,“ popisuje Smejkal. „Výhodou však je, že máme velmi dobrou spolupráci s FC Vysočina, která hráčů produkuje hodně. A je pro nás docela blízko.“

Vzájemná spolupráce by se tak mohla ještě zvýšit. „Pokud by nastala situace, že bychom mohli postoupit, určitě by to bylo výborné i pro Jihlavu. Jejich áčku se daří, myslím, že první ligu zachrání. A pak by měli důvod pomoct nám,“ přeje si.

Kádr má sílu, jaká ve Velkém Meziříčí ještě nebyla

To vše je hudba budoucnosti. Nyní je důležité, že Meziříčí má k dispozici dostatečně silný tým na to, aby o postupu mohlo přemýšlet. „Kvalita kádru, která momentálně ve Velkém Meziříčí je, tady nikdy nebyla,“ potvrzuje Smejkal.

Rozhodovat tak podle něj bude především vůle. „Za dobu, co trénuji, jsem přesvědčený, že vše je o hlavách hráčů,“ přemítá kouč. „My máme hráče, kteří mají ligovou zkušenost, jsou to hodní kluci a chtějí se ještě ukázat. A teď bude záležet na nich samých. Na tom, jestli dokážou usnést tlak, vyhecovat mladé spoluhráče a hlavně táhnout za jeden provaz.“

Poučením budiž loňské jaro. Do něj Velké Meziříčí rovněž vstupovalo ze druhé příčky, tehdy se ziskem 29 bodů.

Jenže... V odvetné části sezony už tým kouče Smejkala dokázal přidat jen čtyři výhry a dvě remízy. A s celkovým počtem 43 bodů klesl až na sedmou příčku. „Až na Davida Komínka, který loni v létě přišel z Třebíče, jsme přitom pro jarní část předchozí sezony měli skoro identický tým, jako máme nyní. A podávali jsme naprosto diametrálně odlišné výkony,“ varuje Smejkal.