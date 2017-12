Real Madrid může jako první tým obhájit triumf na MS klubů

Real vstoupí do šampionátu, který se do SAE vrátil po deseti letech, tradičně až v semifinále příští středu. Soupeř posledního vítěze Ligy mistrů vzejde ze souboje mezi japonskou Urawou Red Diamonds a lepším z dvojice Al Džazíra - Auckland City. Domácí zástupce si proti oceánskému šampionovi z Nového Zélandu zahraje ve středečním předkole o postup do sobotního čtvrtfinále.

„Bílý balet“ může MS klubů ovládnout potřetí, čímž by vyrovnal rekord rivalů z Barcelony. Real se v loňském finále trápil s Kašimou Antlers a japonského outsidera zdolal až po prodloužení 4:2, v roce 2014 porazil argentinské San Lorenzo 2:0.

Madridský tým by se v SAE chtěl odrazit k lepším výkonům a výsledkům ve španělské lize. Obhájce titulu momentálně ze čtvrtého místa tabulky ztrácí osm bodů na vedoucí Barcelonu a ve dvou z posledních tří kol remizoval 0:0.

Největším soupeřem Realu by letos podle papírových předpokladů měl být úřadující vítěz Poháru osvoboditelů Grémio. Brazilský debutant za týden v úvodním semifinále vyzve mexickou Pachucu, nebo marocký Wydad Casablanca.

Od roku 2007 dokázali nadvládu evropských klubů v turnaji narušit pouze brazilští Corinthians, kteří před pěti lety překvapivě porazili Chelsea 1:0. Finále je na programu v sobotu 16. prosince v Abú Zabí, kde se ve stejný den bude hrát také o třetí místo. Zápas o pátou příčku proběhne v úterý 12. prosince v Al Ainu.