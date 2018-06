Kolumbie se v Saransku utká s Japonskem, které na šampionátu před čtyřmi lety deklasovala 4:1.

A bude opět spoléhat na svou největší hvězdu Jamese Rodrígueze. Ofenzivní záložník Bayernu byl se šesti góly nejlepším střelcem předchozího šampionátu v Brazílii, kde svůj tým dovedl do čtvrtfinále. Velkou motivaci bude mít také útočník Radamel Falcao, jenž na minulém MS chyběl kvůli zranění.

Kolumbie - Japonsko skupina H, úterý 14.00 (Saransk) rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovinsko)

Předpokládané sestavy, Kolumbie: Ospina - Arias, D. Sánchez, Mina, Mojica - C. Sánchez, Barrios - Cuadrado, Rodríguez, Uribe - Falcao.

Japonsko: Kawašima - Sakai, Jošida, Makino, Nagatomo - Hasebe, Jamaguči - Honda, Kagawa, Inui - Okazaki.

„Máme skvělý a talentovaný tým, ale na mistrovství světa musíme hrát chytře, přistupovat ke každému zápasu zvlášť a mít touhu vítězit,“ poznamenal záložník Abel Aguilar.

Japonci, kteří od roku 1998 nechyběli ani na jednom MS, by chtěli překvapit a postoupit ze skupiny, což už se jim dvakrát povedlo. „Přestože očekávání nejsou moc velká, náš cíl se nezměnil. Realisticky by bylo osmifinále velký úspěch. Budeme se snažit odehrát dobrý šampionát,“ řekl obránce Maja Jošida.

Polsko - Senegal skupina H, úterý 17.00 (Moskva - Spartak), Rozhodčí: Šukrallá - Tulefát (oba Bahrajn), Marrí (Katar).

umístění v žebříčku FIFA: 8. - 27.

Předpokládané sestavy, Polsko: Szczesny - Piszczek, Bednarek, Pazdan, Rybus - Linetty, Krychowiak - Blaszczykowski, Zieliňski, Grosicki - Lewandowski.

Senegal: K. Ndiaye - Gassama, Koulibaly, Sané, Sabaly - Gueye, Kouyaté - Sarr, Mané, Niang - Sakho.

Poláci jsou na mistrovství světa poprvé od roku 2006, kdy stejně jako o čtyři roky dříve vypadli už ve skupině. V Rusku budou hodně spoléhat na kapitána Roberta Lewandowského. Kanonýr Bayernu Mnichov byl s 16 góly nejlepším střelcem evropské části kvalifikace, ale na velkých turnajích se zatím trápil - na Eurech 2012 i 2016 dal vždy po jedné brance.

„Nevím, do kolika velkých šancí se dostanu. Ale i když mě brání dva protihráči, tak se otevírá prostor pro spoluhráče a toho bychom chtěli využít,“ řekl Lewandowski, který je s 55 zásahy nejlepším střelcem polské historie.

Senegalci se na světovém šampionátu představí podruhé. V roce 2002 začali turnaj šokující výhrou 1:0 nad obhájcem trofeje z Francie a pak nečekaně došli až do čtvrtfinále. Lvy z Terangy tehdy jako kapitán vedl současný trenér Aliou Cissé.

Africké mužstvo disponuje řadou hráčů z anglické ligy, ofenzivu by měl táhnout především Sadio Mané, který v minulé sezoně s Liverpoolem došel až do finále Ligy mistrů. „Bylo by skvělé navázat na naše předchůdce z roku 2002, i když to bude hodně těžké,“ přál si Mané.

Rusko - Egypt skupina A, úterý 20.00 (Petrohrad) rozhodčí: Caceres - Cardozo, Zorrilla (všichni Parag.).

umístění v žebříčku FIFA: 70. - 45.

Předpokládané sestavy, Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutěpov, Ignaševič, Žirkov - Samedov, Gazinskij, Čeryšev, Zobnin, Golovin - Smolov.

Egypt: Šanáví - Fasí, Gabr, Hegází, Abdal Šáfí - Vardá, Alnaní, Saíd, Hamad, Hasan (Salah) - Muhsín.

Rusové v prvním utkání smetli Saúdskou Arábii 5:0 a i remíza by je přiblížila k postupu ze skupiny. Výhra jim dá takřka jistotu.

Egypt bude těžším protivníkem, zvlášť když nastoupí útočník Mohamed Salah, jenž do úvodního duelu proti Uruguayi (0:1) kvůli předchozímu zranění ještě nezasáhl.

„Je to jejich nejlepší hráč, ale hrajeme proti Egyptu, ne proti Salahovi. A věřím hráčům, že to zvládnou,“ prohlásil ruský trenér Stanislav Čerčesov.

„Salah už naplno trénoval se spoluhráči a podle lékařů je připraven proti Rusku nastoupit,“ řekl kouč Egypta Héctor Cúper, který ale Salahovo nasazení podobně avizoval i před zápasem s Uruguayí. „Proti Rusku to bude velmi těžké, protože musíme zvítězit,“ dodal.

Podobně hovořil i egyptský záložník Muhammad Alnaní. „Nepřijeli jsme na mistrovství odehrát tři zápasy a jet domů. Zápas s Ruskem je klíčový a nemáme jinou možnost než vyhrát. Ale proti domácím, které poženou tisícovky fanoušků, to bude velmi náročné,“ prohlásil hráč Arsenalu.