Anglie - Panama skupina G, neděle 14.00 (Nižnij Novgorod) Rozhodčí: Grisha (Egypt) - Achík (Maroko), Ahmed (Súdán)

Umístění v žebříčku FIFA: 12. - 55

Předpokládané sestavy, Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young - Kane, Sterling.

Panama: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - Gómez - Bárcenas, Cooper, Godoy, J. Rodríguez - Pérez.



Anglie, které si v případě výhry zajistí osmifinále, od roku 2006 na šampionátu nevyhrála dvakrát po sobě, proti Panamě by tuto sérii podle papírových předpokladů měla změnit. Už jedenáct utkání nepoznala přemožitele a může na MS postoupit ze skupiny po osmi letech.

Angličané, kteří od roku 1966 čekají na světové zlato, však Panamu nepodceňují. „Je to jejich první šampionát, takže budou hrát s obrovským srdcem a nechají na hřišti vše. Budeme muset hrát s dvakrát tak velkým důrazem,“ uvedl záložník Jesse Lingard.

Panama pokud prohraje, přijde o naději na osmifinále. Panama přitom vyhrála jediný z předchozích osmi zápasů a v pěti z posledních šesti neskórovala.

„Proti Anglii se zaměřujeme hlavně na mentální část přípravy. Pokud si budeme věřit, budeme mít šanci odehrát skvělý zápas. A skvělý zápas nám může umožnit to, abychom do posledního zápasu skupiny šli s nadějí na postup,“ řekl záložník Gabriel Gómez.

Japonsko - Senegal skupina H, neděle 17.00 (Jekatěrinburg) Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všichni Itálie)

Umístění v žebříčku FIFA: 61. - 27

Předpokládané sestavy, Japonsko: Kawašima - Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo - Hasebe, Šibasaki - Haraguči, Kagawa, Inui - Osako.

Senegal: K. N’Diaye - Wagué, Koulibaly, Sané, Sabaly - Mané, A. N’Diaye, Gueye, Sarr - Diouf, Niang.

Vítěz duelu Japonsko - Senegal si s předstihem zajistí postup, když druhý duel skupiny H mezi Polskem a Kolumbií skončí remízou.

Japonsko na úvod skupiny využilo proti Kolumbii 87 minut trvající přesilovku a vyhrálo 2:1. Asijský celek se tak přiblížil prvnímu postupu ze skupiny po osmi letech a celkově třetímu v historii.

„Před MS s námi nikdy moc nepočítal. Ale Senegal je velmi silný tým, což ukázal proti Polsku. Nejenom fyzickými parametry hráčů, ale také organizací hry. Japonští hráči jsou možná jako jednotlivci individuálně slabší než hráči Senegalu, ale naší silou je týmová jednota,“ řekl japonský kouč Akira Nišino.

Senegal na úvod turnaje porazil Polsko 2:1 a stal se prvním africkým celkem na šampionátu v Rusku, který bodoval. Svěřenci Alioua Cissého tak mohou začít snít o tom, že zopakují úspěch svých předchůdců z roku 2002. Senegal tehdy při první účasti na MS došel až do čtvrtfinále.

„Osobně očekávám těžší zápas než s Polskem. Bude to naprosto odlišný způsob hry. Japonci mají styl založený na obrovské živelnosti. Je na nás, abychom byli ostražití,“ prohlásil senegalský útočník Mbaye Niang.

Polsko - Kolumbie skupina H, neděle 20.00 (Kazaň) Rozhodčí: Ramos - Torrentera, Hernández (všichni Mexiko)

Umístění v žebříčku FIFA: 8. - 16

Předpokládané sestavy, Polsko: Szczesny - Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus - Blaszczykowski, Krychowiak, Milik, Zieliňski, Grosicki - Lewandowski.

Kolumbie: Ospina - Arias, D. Sánchez, Murillo, Mojica - Lerma, Barrios - Cuadrado, Quintero, Rodríguez - Falcao.

Polsko a Kolumbie budou odvracet vyřazení. Poražený tým totiž už může za určitých okolností ztratit naději na postup.

Kolumbie na šampionátu před čtyřmi lety došla až do čtvrtfinále a konec ve skupině by pro ni byl velkým zklamáním. Jihoamerický celek musí zlepšit útok, protože za poslední tři zápasy skóroval jen jednou. Do základní sestavy by se mohl vrátit nejlepší střelec minulého MS James Rodríguez, který kvůli zranění naskočil do prvního utkání až jako střídající hráč.

„Bude to jako finále. Každý z týmů bude tvrdě bojovat o každý balon,“ řekl kolumbijský útočník Radamel Falcao.

Polsku se po porážce se Senegalem vzdálila vidina prvního postupu na MS ze skupiny od roku 1986. Pokud na světovém šampionátu podlehlo v prvním zápase, nikdy nešlo dál.

„Proti Senegalu jsme hráli hrozně. Dělali jsme ubohé individuální chyby, po kterých jsme dostali gól,“ řekl záložník Grzegorz Krychowiak.