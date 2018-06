Ve středu se dohrají skupiny E a F, ani v jedné nemá nikdo jistý postup, v efku dokonce má šanci na vyřazovací boje i poslední Korea, která ještě nezískala bod. A naopak Mexiko i se šesti body může vypadnout.

Mexiko postoupí, když získá proti Švédsku bod. Osmifinále ho nemine ani v případě porážky, pokud Němci neporazí Koreu. Pokud se Švédy prohrají a obhájci zvítězí nad Koreou, dojde na minitabulku vzájemných zápasů, v níž rozhodne skóre mezi Mexikem, Švédskem a Německem.

V případě německé a švédské výhry 1:0 budou mít Mexiko, Švédsko a Německo po šesti bodech a shodné skóre 3:2. V minitabulce vzájemných zápasů mají tři body a stejný rozdíl skóre. Postoupí Německo a Švédsko, jejichž skóre ze vzájemných zápasů je 2:2, kdežto Mexičané by měli 1:1, takže by na tom byli nejhůř.

Mexiko - Švédsko Skupina F, středa, 16.00 (Jekatěrinburg) Rozhodčí: Pitana - Maidana, Belatti (všichni Argentina)

Umístění v žebříčku FIFA: 15. - 24

Předpokládané sestavy, Mexiko: Ochoa - Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo - Layún, Herrera, Guardado, Vela, Lozano - Hernández.

Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen.

Švédsko bylo postupu už hodně blízko, ale inkasovaný gól v 95. minutě od německého záložníka Kroose ho dostal do složité situace. Nyní musí vyhrát nad Mexikem, nebo uhrát lepší výsledek než Německo proti Koreji.

„Jdeme do zápasu s tím, že chceme předvést ten nejlepší výkon. Jsme psychicky odolní a máme vše k tomu, abychom postup vybojovali,“ věří trenér Janne Andersson.

Svěřenci trenéra Juana Carlose Osoria zatím patří k nejpříjemnějším překvapením turnaje díky svému modernímu fotbalu založenému na rychlosti křídelních hráčů. A nyní je Mexiko blízko sedmému postupu do osmifinále za sebou.

„Už před turnajem jsme čekali, že se bude rozhodovat až v posledních zápasech. My jsme ale připraveni bojovat o třetí výhru. Půjdeme si pro ni,“ řekl brankář Guillermo Ochoa. „Rozhodně bude hodně těžké zabránit nám v postupu.“

Jižní Korea - Německo Skupina F, středa 16.00 (Kazaň) Rozhodčí: Geiger (USA) - Fletcher (Kanada), Anderson (USA)

Umístění v žebříčku FIFA: 57. - 1.

Předpokládané sestavy, Korea: Čche Hjon-u - I Jong, Čang Hjon-su, Kim Jong-kwon, Kim Min-u - Mun Son-min, Ču Se-čong, I Sung-u, I Če-song - Hwang Hi-čchan, Son Hung-min.

Německo: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Hector - Gündogan, Kroos - Müller, Reus, Werner - Gómez.

Němci, kteří obhajují titul, si situaci zkomplikovali úvodní prohrou s Mexikem. Proti Švédsku to ještě v nastavení bylo nerozhodně a pokud by to tak skončilo, svůj osud by neměli ve svých rukách. Ale i v oslabení dokázali vstřelit vítězný gól. Vědí, že výhra o dvě branky je posune dál, aniž by se museli ohlížet na výsledek Mexika. Jinak potřebují uhrát alespoň stejný výsledek jako Švédsko proti Mexiku.

„Vybojovaná výhra nad Švédskem nám pomůže. Byl to krok správným směrem a těžit z toho budeme i proti Koreji,“ věří brankář Manuel Neuer.

Němci mají problém zejména se skládáním stoperské dvojice. Zdravotní potíže trápí Matse Hummelse, po červené kartě nesmí hrát Jerome Boateng a Antonio Rüdiger proti Švédsku nepředvedl dobrý výkon. Šanci by tak měl dostat Niklas Süle.

Srbsko - Brazílie Skupina E, středa 20.00 (Moskva-Spartak) Rozhodčí: Faghaní - Sokhandan, Mansourí (všichni Írán)

Umístění v žebříčku FIFA: 34. - 2

Předpokládané sestavy, Srbsko: Stojkovič - Ivanovič, Milenkovič, Tošič, Kolarov - Tadič, Matič, Milinkovič-Savič, Milivojevič, Ljajič - Mitrovič.

Brazílie: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus.

Brazílii stačí remíza a je v osmifinále. Srbové musí vyhrát. Pokud získají jen bod, potřebují porážku Švýcarsku s Kostarikou a nejlépe o dvě branky.

Brazilci jsou považování za největšího adepta na zlato, na světovém šampionátu prohráli jediné z posledních 38 utkání v první fázi turnaje.

Srbsko mohlo mít mnohem lepší výchozí pozici. Na úvod mistrovství porazilo Kostariku 1:0 a nad Švýcarskem také vedlo, jenže v poslední minutě soupeř otočil stav a zvítězil 2:1.

„Ano, potřebujeme zázrak. To je to, co nám může pomoci porazit Brazílii a postoupit. Vždy říkám, že pokud v zázraky věříte, mohou se opravdu stát. Jsme Srbové, nic není nemožné,“ myslí si srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič.

Jeho týmu dodává naději fakt, že Brazílie se na turnaji herně trápí. Na úvod jen remizovala se Švýcarskem 1:1 a pak až góly v nastavení zdolala Kostariku 2:0.

Švýcarsko - Kostarika Skupina E, středa 20.00 (Nižnij Novgorod) Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Francie)

Umístění v žebříčku FIFA: 6. - 23

Předpokládané sestavy, Švýcarsko: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Shaqiri, Behrami, Dzemaili, Xhaka, Zuber - Gavranovic.

Kostarika: Navas - Gamboa, González, Acosta, Duarte, Calvo - Venegas, Guzmán, Borges, Ruiz - Ureňa.



Švýcarsku díky šťastnému vítězství nad Srbskem stačí remíza s Kostarikou, která už postoupit nemůže. A pokud by Srbsko v souběžně hraném utkání s Brazílií prohrálo, nepotřebovali by Švýcaři ani bod.

Jistě si oddychli, že mohou nasadit své největší hvězdy a střelce obou branek se Srbskem Granita Xhaku a Xherdana Shaqiriho. Oba hráči kosovsko-albánského původu dostali za politická gesta proti předešlému balkánskému soupeři jen pokutu.