Do turnaje vstupují v sobotu oba týmy, které na začátku června prověřila česká reprezentace. S Austrálií prohrála (0:4), Nigérii porazila (1:0).

Francie - Austrálie skupina C, sobota 12.00 (Kazaň) Předpokládané sestavy

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Dembélé. Austrálie: Ryan - Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich - Leckie, Jedinak, Mooy, Luongo, Nabbout - Juric.

Rozhodčí: Cunha - Taran, Espinosa (všichni Urug.).

Umístění v žebříčku FIFA: 7. - 36.

„Chceme na úvod předvést to nejlepší, co v nás je. Chceme být nebezpeční, vytvářet si šance a vstřelit góly,“ uvedl trenér Didier Deschamps.

Francie je jedním z favoritů turnaje, vicemistr z domácího evropského šampionátu před dvěma lety.

Poslední duel s Austrálií vyhrála 6:0, ale v dosud jediném soutěžním vzájemném zápase uspěl soupeř. Bylo to na Konfederačním poháru v roce 2001.

Před turnajem Australané porazili kromě Česka i Maďarsko. „Změnili hru. Už tolik nehrají dlouhé nákopy, ale snaží se více kombinovat. Jsou velmi dobře organizovaní a velmi disciplinovaní. Mají kvalitu,“ ocenil Deschamps.

„Když budeme hrát s Francií desetkrát, tak osmkrát nebo devětkrát prohrajeme. Musíme udělat vše pro to, aby zítra přišel ten jeden zápas, kdy proti ní můžeme bodovat. Důležité bude, abychom byli organizovaní po celých 90 minut,“ řekl Bert van Marwijk, nizozemský trenér Austrálie.

Ta startuje na světovém šampionátu počtvrté v řadě.

Argentina - Island skupina D, sobota 15.00 (Moskva) Předpokládané sestavy

Argentina: Caballero - Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Mascherano, Biglia - Meza, Messi, Di María - Agüero. Island: Halldórsson - Sävarsson, Ingason, R. Sigurdsson, Magnússon - J. B. Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason - G. Sigurdsson - Finnbogason. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Pol.).

Umístění v žebříčku FIFA: 5. - 22.

Možná poslední šance pro Lionela Messiho, jak dosáhnout na světové fotbalové zlato. Argentina na titul čeká od roku 1986, od doby Diega Maradony.

Turnaj začne proti Islandu, jednomu ze dvou nováčků na turnaji.

Island nemá co ztratit, může jen získat, což může být výhoda. Je to první utkání, ve kterém vždy hrají roli i nervy. „Nebude to pro nás jednoduché, protože Island velmi dobře brání,“ upozornil argentinský brankář Willy Caballero.

V šestatřiceti letech argentinská jednička, protože Sergio Romero z Manchesteru United se před turnajem zranil.

Island věří, že debut na šampionátu zvládne stejně jako předloňskou premiéru na mistrovství Evropy, kde nečekaně došel do čtvrtfinále. Seveřané ovšem poslední čtyři zápasy nevyhráli a dostali v nich 11 branek.

„Myslím, že na Argentinu bude tlak, aby celý turnaj vyhrála. Všichni Argentinci to očekávají. Naopak Islanďané na nic takového nemyslí. Pokud nevyhrajeme, nezlomí to tolik srdcí, jako by to bylo v případě Argentiny,“ uvedl islandský trenér Heimir Hallgrímsson.

Peru - Dánsko skupina C, sobota 18.00 (Saransk) Předpokládané sestavy

Peru: Gallese - Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco - Yotún, Tapia - Carrillo, Farfán, Cueva - Guerrero. Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Kvist - Poulsen, Eriksen, Sisto - Jörgensen.

Rozhodčí: Gassama (Gambie) - Birumushahu (Burundi), Etchialí (Alž.). Umístění v žebříčku FIFA: 11. - 12.



Peru s Dánskem shodně od předloňského podzimu patnáctkrát za sebou neprohrály a unikátní sérii se pokusí prodloužit ve vzájemném duelu.



Jihoamerický tým startuje na světovém šampionátu po dlouhých 36 letech a velkou vzpruhou pro něj bude fakt, že nakonec může využít kapitána Paola Guerrera, jemuž byl pozastaven trest za doping.

„V týmu díky tomu panuje fantastická atmosféra. Je úžasné zase vidět vlajku Peru na MS. Prvním cílem nemůže být nic jiného než postup ze skupiny. K tomu je potřebuje zvládnout hned první zápas s Dánskem, který je pro nás extrémně důležitý,“ řekl brankář Pedro Gallese.

Dánové zkusí využít výškové převahy. Měří v průměru 185 centimetrů, proti 178 centimetrům Peruánců. A spoléhat budou pochopitelně na Christiana Eriksena, hvězdu anglického Tottenhamu.

„Ale není to jen show jednoho hráče. Máme tým, který pracuje pro něj. Naším úkolem je podat kolektivní výkon a pak můžeme nad Peru zvítězit,“ řekl norský kouč Dánů Aage Hareide.

Chorvatsko - Nigérie skupina D, sobota 21.00 (Kaliningrad) Předpokládané sestavy

Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rakitič, Brozovič - Kramarič, Modrič, Perišič - Mandžukič. Nigérie: Uzoho - Abdullahi, Troost-Ekong, Omeruo, Idowu - Ndidi, Mikel - Moses, Etebo, Iwobi - Ighalo.

Rozhodčí: Ricci - De Carvalho, Van Gasse (všichni Braz.). Umístění v žebříčku FIFA: 20. - 48.



Chorvatsko dál vzpomíná na mistrovství světa 1998, kdy překvapivě dosáhlo na bronzové medaile.

Od té doby už nedokázalo postoupit ani ze skupiny.

„Nemáme strach z toho, že od nás národ hodně očekává. My sami totiž od sebe taky hodně očekáváme. Momentálně ale nesníme o čtvrtfinále nebo něčem takovém, jen o zápase s Nigérií,“ uvedl útočník Andrej Kramarič.

Nigérie na posledním světovém šampionátu došla do osmifinále, v těžké konkurenci ve skupině D se letos pokusí o totéž.

Ze všech týmů na mistrovství má však nejmladší kádr. „Může to být naše výhoda. Soupeři by nás mohli podcenit a my bychom mohli ty týmy překvapit. Můžeme hrát beze strachu,“ prohlásil obránce William Troost-Ekong.