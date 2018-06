Rusko své utkání proti Egyptu odehrálo už v úterý večer a vítězství 3:1 mu takřka jistě zajistilo postup ze skupiny. Definitivně stvrdit úspěch pořadatelské země může dnešní druhý duel skupiny A mezi Uruguayí a Saúdskou Arábií.

Pokud Uruguay neprohraje, společně s Ruskem postupuje do vyřazovací části a v posledním kole si to obě země rozdají o první příčku ve skupině.

Aby Rusko do play off nešlo, museli by Saúdové výrazně porazit Uruguay i Egypt. Uruguay pak by musela v posledním kole deklasovat Rusko. Pak by tři týmy měly šest bodů a rozhodovalo by celkové skóre ze všech zápasů, Rusové mají momentálně 8:1...

Dál může jít i Írán, pokud ve skupině B porazí favorizované Španělsko. Má už tři body ze zápasu proti Tunisku, kdežto Španělé jeden po remíze s Portugalskem, které čeká právě Tunisko.

Uruguay - Saúdská Arábie skupina A, středa 17.00 (Rostov) rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Francie)

umístění v žebříčku FIFA: 14. - 67 Předpokládané sestavy, Uruguay: Muslera - Varela, Giménez, Godín, Cáceres - Nández, Betancur, Vecino, De Arrascaet - Suárez, Cavani.

Saúdská Arábie: Majúf - Braík, Usáma Havsáví, Umar Havsáví, Šahrání - Davsárí, Utajf, Faradž, Džasím, Šahrí - Šahláví.

Uruguay vstoupila do turnaje vydřenou výhrou nad Egyptem 1:0, poté co se v poslední minutě trefil stoper Giménez. Saúdská Arábie, která na úvod utrpěla debakl 0:5 s Ruskem, se jeví jako nejslabší účastník turnaje.

Zápas představuje dobrou šanci pro Luise Suáreze napravit si dojem, proti Egyptu útočník Barcelony zahazoval šance. A k tomu ho čeká stý start za národní mužstvo. A ve dvojici s další hvězdou Edinsonem Cavanim by pro něj neměl být problém pokořit obranu soupeře, který prohrál poslední čtyři zápasy.

„Klid, klid, musíme zachovat chladné hlavy. Víme, že každý zápas na mistrovství světa je velmi těžký a nesmíme uvažovat tímto stylem, že to bude jasná výhra,“ varoval hrdina prvního utkání Giménez.

Portugalsko - Maroko skupina B, středa 14.00 (Moskva - Lužniky) rozhodčí: Geiger - Fletcher, Anderson (všichni USA)

umístění v žebříčku FIFA: 4. - 41 Předpokládané sestavy, Portugalsko: Patrício - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - W. Carvalho, Moutinho - Bernardo Silva, Guedes, B. Fernandes - Ronaldo.

Maroko: Kadžuí - S. Amrabat, Benatía, Saís, Hakimí - Zijach, Busúfa, Bilhanda, Ahmadí, Harít - Kaabí.

Oba celky na úvod ztratily, proto jen vítěz si zachová reálnou naději na postupu.

Pokud Maroko prohraje i s úřadujícími mistry Evropy, před posledním zápasem ve skupině bude mít jistotu, že na turnaji končí. Ani remíza by přílišné šance na postup Afričanům nedávala.

„Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát první zápas. Tlačili jsme se proto do útoku a nakonec jsme sami inkasovali. Teď to máme hodně těžké, ale dokud není konec, budeme doufat,“ řekl trenér Hervé Renard.

Musí vymyslet, jak zastavit Cristiana Ronalda, který v prvním utkání dal Španělsku tři góly, v této sezoně nastřílel za reprezentaci a Realu Madrid celkem 53 branek. Sám dal za národní tým více gólů (84) než celá marocká reprezentace dohromady (59).

„My ale také máme dobré hráče. Ašraf Hakimí hraje s Ronaldem v Realu a něco nám o něm řekl. Věřím, že když začneme zápas dobře, můžeme uspět,“ dodal Renard.

Írán - Španělsko skupina B, středa 20.00 (Kazaň) rozhodčí: Cunha - Taran, Espinosa (všichni Uruguay)

umístění v žebříčku FIFA: 37. - 10.

Předpokládané sestavy, Írán: Baíranvánd - Rezajíán, Chanzáde, Púralígandží, Mohammadí - Ansárífárd, Ezatolahí, Šodžáí, Amirí, Džahánbachš - Azmún.

Španělsko: De Gea - Nacho, Piqué, Ramos, Alba - Busquets, Koke - David Silva, Isco, Iniesta - Diego Costa.

Írán má před sebou šanci na historický úspěch. Jediná výhra je dělí od premiérového postupu do vyřazovací fáze mistrovství světa, poté co na úvod udolal Maroko 1:0. Španělé si po remíze s Portugalskem další zaváhání dovolit nemohou.

Íránci mají hru založenou na pevné defenzivě, která z posledních 14 soutěžních utkání jen jednou neudržela čisté konto. V kvalifikaci dokonce Írán neinkasoval 1121 minut a vytvořil nový rekord kvalifikací o MS. A vyzrát na jeho obranu nedokázalo ani v prvním utkání Maroko.

„Víme, že všech 32 týmů je velmi dobrých. Jen se podívejte, co se stalo Německu. To se může stát komukoli,“ poukázal nový španělský kouč Fernando Hierro.

Írán může mít výhodu v trenérovi Carlosi Queirozovi, který v minulosti trénoval Real Madrid, takže má zkušenosti se španělským fotbalem. Komplikací je, že kvůli zranění vypadl ze hry stoper Rúzbe Češmí. Po suspendaci se ale naopak vrací záložník Sajjed Ezatolahí přezdívaný „Perský Pogba“.