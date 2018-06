Volný pád zastaven, mostecký fotbal ožil. Postoupil zpátky do divize

„Jsem rád, že jsme splnili úkol, který jsme si dali. Most se musí vracet tam, kde byl. Nebo přinejmenším výš, než jsme teď, to je pro nás zásadní,“ uvedl ředitel klubu a trenér v jedné osobě Josef Tancoš.

Tři sezony působil Most mezi elitou, první ligu hrál v letech 2005–08. Po sestupu se ještě sedm roků držel o patro níž, ale dluhy ho doběhly. Následoval volný pád přes ČFL do divize a do krajského přeboru. Éry bratrů Kabíčků a Stehlíků jsou minulostí, stejně tak názvy MUS Most, SIAD Most či Baník Most.

Teď už fotbal na Masopustově stadionu režíruje Mostecký FK, který stoprocentně vlastní město.

Mostečtí fotbalisté oslavují postup do divize.

„Rozpočet máme okolo deseti milionů korun. V tom je započítaná i mládež a tři tréninková střediska, která spolknou obrovské peníze. Staráme se o 22 mužstev, to je velká porce,“ spočítal Tancoš, nynější zastupitel a dřívější poslanec i šéf krajského fotbalového svazu.

Postup si Most zajistil už v předposledním kole přeboru v Neštěmicích, za sebou nechal o šest bodů stříbrné Štětí. Vyhrál 24 z 30 zápasů, nastřílel dech beroucích 110 gólů, v průměru bezmála čtyři na zápas. Jeho bombarďák Dominik Valenta se stal díky 35 brankám nejlepším střelcem soutěže, třináct jich dal Patrik Lácha a jedenáct Stožický, další dva tahouni a hráči s prvoligovou minulostí.

„Minulý rok jsme spadli, chtěli jsme to odčinit,“ řekl záložník Stožický, který jako hráč pamatuje ještě mosteckou ligovou etapu: „Je smutné, jak to tady dopadlo. Děkuju fanouškům za podporu, i když jich chodilo málo. Aspoň někdo.“

Dominik Valenta z Mostu oslavuje gól.

Na stadionu pro 7 500 tisíc lidí, který v roce 1961 otevíral zápas s Liverpoolem, si postupový dýchánek užila sotva třicítka příznivců.

„Rozhodlo, že jsme měli širší kádr než ostatní. Zraněné jsme dokázali nahradit. A klíčovými faktory byli střelec Valenta a mozek Stožický,“ jmenoval tahouny Tancoš. Pro divizi shání nejen posily: „Chci i trenéra, ale odsud, ne Pražáka nebo někoho, kdo nemá vztah k regionu.“

Plánuje časem návrat do profesionálních soutěží? „Takhle bych to neviděl. Cílem může být třeba do pěti let třetí liga. V Mostě to šlo na úplné dno, před dvěma lety tady zůstali jen čtyři dospělí fotbalisté. Už se to začíná srovnávat. I v mládeži. Vždyť proti Modré nastoupilo osm kluků dorosteneckého věku.“