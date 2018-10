Zábava a estetické zážitky. Dovolili jsme si víc, kývl Petržela

Není zvykem, aby fotbalové publikum tleskalo vydařené akci soupeře. To vyškovské však při čtvrteční parádě Tomáše Chorého ani nemohlo jinak, jeho úchvatný kousek totiž vyrazil dech.

„Určitě mě to zahřálo. Nečekal jsem to a zatleskal jsem jim také, protože to se jen tak nevidí,“ ocenil plzeňský útočník reakci na svou kličku „zidanovku“, jíž ošálil domácí obránce i brankáře. „Pro pobavení diváků to snad bylo příjemné,“ prohodil autor závratných čtyř gólů.

A o pobavení šlo především. Pokud fanoušci větřili senzaci, museli být zklamaní - třetiligový Vyškov v pohárovém duelu podlehl aktuálnímu mistrovi vysoko 1:5. O estetické zážitky však při příjezdu české fotbalové šlechty rozhodně nouze nebyla.

„Chtěli jsme lidem ukázat, že fotbal hrát umíme, aby se pobavili a měli z toho nějaký zážitek. Tak jsme si dovolili trošku víc než v lize,“ přiznal plzeňský záložník Milan Petržela, který jeden z gólů připravil efektní patičkou.

Také jemu patřil potlesk Vyškovanů, právě na stadionu Za parkem totiž rozjel úspěšnou kariéru. „Kluci mě furt popichovali, ale byl jsem rád, že jsem se sem s Plzní dostal. Naposledy jsem tu hrál za žáky,“ poznamenal rodák z blízkých Hoštic.

Nejen účastník Ligy mistrů v tradičních červenomodrých dresech a s bývalými reprezentanty Petrželou a Romanem Hubníkem v sestavě si ovšem vysloužil aplaus téměř dvou a půl tisíce diváků.

Momentky z pohárového utkání Plzně ve Vyškově.

Deset minut po přestávce je rozjásal Ondřej Vintr, když vyvedenou kličkou obešel plzeňského brankáře. „Naše hřiště je tak hrbolaté, že kdybych střílel, tak bych to možná kopl až do tělocvičny,“ líčil vyškovský střelec, který si směle dovolil oslavu ještě předtím, než míč dovedl do brány.

„Sice platí neříkej hop, dokud nepřeskočíš, ale věděl jsem, že už mi to nikdo nesebere,“ usmíval se do chvíle, než jej při interview s novináři zmerčili kolem vyklusávající spoluhráči. „Za ty rozhovory mě čeká platba do kasy, bude to drahé,“ tušil Vintr.

Očima Pavla Vrby Co říkál po utkání plzeňský kouč? „Přišla mimořádná návštěva, bylo to víc než na přípravné utkání. Domácí to brali velmi prestižně,“ hodnotil zápas pro vyškovskou televizi plzeňský kouč Pavel Vrba. „Nám se podařil první poločas, potom byl zápas prakticky rozhodnutý. Přidali jsme pátý gól, ale pak jsme zvolnili. Vyškov byl aktivnější, zaslouženě dal branku a měl i další zajímavé šance. Utkání mělo náboj až do konce, domácí fanoušci museli být spokojeni,“ dodal Vrba. (sou)

Právě jeho snížení ozdobilo sympatickou snahu Vyškova ve druhém poločase. „Říkal jsem, že je mi absolutně jedno, jak to dopadne, ale nechtěl jsem, abychom byli zalezlí a odkopávali balony. Chtěli jsme podniknout akce a ohrozit jejich bránu, což se nám povedlo. Za to musím klukům poděkovat,“ prohlásil vyškovský trenér Jan Trousil. A pochvaly se jeho tým dočkal i od soupeře. „Musím říct, že kluci z Vyškova hráli výborně,“ uvedl Petržela.

Zato první půle dopadla pro domácí děsivě. Hned v 5. minutě brankář Tadeáš Sova špatnou rozehrávkou nabídl úvodní trefu Chorému a do přestávky skóre narostlo až na 0:4. „Kdybychom nebyli na začátku tak vyplašení, mohli jsme jim to víc zkomplikovat. Ale to je fotbal a na kluky se vůbec nezlobím. Poprvé hráli v takové atmosféře a proti hráčům, které předtím viděli jen v televizi. Byla to pro ně maturita,“ podotkl Trousil, který ocenil také projev Plzně. „Vystupovali tak, jak profesionálové mají, na nic si nehráli. Přistoupili k tomu tak, že to byl pro Vyškov svátek a show pro lidi.“

Jen výměny dresů se domácí hráči nedočkali. „Byli bychom za to rádi, ale my máme jenom jednu sadu, a kdybychom jim dresy dali, udělali bychom našemu vedení problém,“ vysvětlil Vintr.

Nyní jeho tým čeká návrat do všedních dnů. „Tohle byl bonus. Teď je důležité, abychom v neděli porazili Vrchovinu,“ káže trenér.