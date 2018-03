Boleslav vyválčila postup v křečích. O finále teď zabojuje se Slavií

„Změnili jsme trenéra a má to stoupající tendenci. Tak věřím, že se to projeví i v dalších zápasech a uvidíme, co se ještě v poháru povede,“ řekl po losu mladoboleslavský sportovní ředitel Jaroslav Bílek. „Chceme favorita potrápit, určitě pro to uděláme maximum.“

Slavia se však netají tím, že má letos v MOL Cupu mimořádnou motivaci. „Pohár má pro nás maximální prioritu, protože jsme ho nevyhráli od roku 2002, takže by to bylo po šestnácti letech. A pro nás je nesmírně důležité v této sezoně nějakou trofej získat,“ podotkl Jiří Vrba, generální sekretář Slavie. „Jsme spokojeni, že hrajeme doma, což je velká výhoda. Věřím, že by to měl být klíčový faktor pro postup do finále,“ dodal Vrba.

Mimořádný charakter hráčů

S Boleslaví to ale Slavia jednoduché mít nebude. Tým se po vynuceném odchodu Dušana Uhrina mladšího pod novým trenérem Jozefem Weberem zvedá a ve středečním čtvrtfinále poháru proti Baníku ukázal mimořádný charakter.

Po hloupém vyloučení Golgola Mebrahta už v sedmé minutě hrála Boleslav prakticky celý zápas i s prodloužením v deseti lidech, hráči jeden po druhém padali na trávník v křečích, v koncovce nastavení se několik fotbalistů po trávníku doslova belhalo.

Přesto z toho byl po remíze 1:1 a následných pokutových kopech vydřený postup. „Mužstvo ukázalo charakter. Až mě překvapilo, že i v deseti jsme byli vyrovnaným soupeřem Baníku. Vyhrát pohár je velké lákadlo. K úspěchu je blízko, příkladem je loňský triumf Zlína,“ poukázal Jozef Weber na překvapení z minulého ročníku. Zlín je opravdu dobrým příkladem, protože v semifinále uspěl na Slavii, což by nyní musela zvládnout také Boleslav.

„Mám radost z postupu, ale kazí mi ji způsob, jakým jsme k němu dospěli. Někteří hráči dohrávali se sebezapřením a na pokraji fyzických sil. Z Mebrahtua jsem zklamaný, neudržel se, jako kdyby nevěděl, o co se v Mladé Boleslavi hraje,“ otočil Weber list v narážce na ligovou soutěž, v níž má za úkol vybojovat záchranu.

A Mebrahtu k tomu zřejmě nebude v nejbližší době pomáhat, protože ho čeká disciplinární trest.

Na řadu přichází liga

Boleslav je v lize jen bod od sestupové příčky a zítra na svém stadionu přivítá Slovácko, které je v tabulce ještě za ní. To jsou fakta, z nichž je zřetelné, o jak důležité střetnutí půjde.

„Máme těžký týden, který nás může někam posunout. Zvládli jsme mistrovský zápas v Brně, v poháru postoupili do semifinále a nyní musíme ještě zvládnout domácí ligový zápas proti Slovácku,“ nabádá Jozef Weber. „Hráčům jsem řekl, že nechci slyšet řeči o nějakém vyčerpání, ani v kabině, ani před novináři. Jsou trénovaní, v příštích osmačtyřiceti hodinách musí umět zregenerovat a na sobotní zápas se připravit,“ podotkl kouč.

V pohárovém střetnutí proti Ostravě se už v prvním poločase zranil Marek Matějovský, což je další nepříjemnost v boji o záchranu.

„Někdo mě tam dohrál a podlomilo se mi koleno. Cítil jsem vazy, bolestivá záležitost,“ popsal Matějovský, když odkulhal z trávníku.

Klub ve čtvrtek potvrdil, že bude zkušený záložník proti Slovácku chybět, stejně jako stoper Aleksandar Šušnjar, čerstvý australský reprezentant, který má trest za čtyři žluté karty.

I bez dvou opor si ale Boleslav věří. „Hráčům se vrátila víra ve vlastní schopnosti a k tomu potřebují zopakovat odhodlání ze zápasu s Baníkem,“ uvedl soustředěný Jozef Weber.