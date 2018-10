Vítejte doma! Opava se vrací na svůj stadion, v poháru hostí Jihlavu

Jihlava doufá v prodloužení třízápasové vítězné série Jestliže platí, že pohárová konfrontace s prvoligovými soupeři je pro účastníky nižších soutěží sváteční událostí, tak o pátečním duelu Jihlavy v Opavě to bude platit hned dvakrát. FC Vysočina totiž bude prvním týmem, který se v Opavě představí po rozsáhlé rekonstrukci místního stadionu. A jako vůbec první tým proti prvoligovému nováčkovi nastoupí skutečně v jeho domovském prostředí - dosud totiž Slezský FC hrál své „domácí“ duely v Brně. „Na zápas se určitě těšíme, neboť díky příznivé konstelaci by mohlo jít o velmi kvalitní duel na kvalitním trávníku a ve výborné atmosféře zaplněného stadionu,“ doufá asistent trenéra jihlavského týmu Michal Šmarda. „Čekám, že přijde hodně lidí, protože máme skvělé fanoušky,“ prohlásil opavský obránce Jaroslav Svozil. Na hřišti dvanáctého týmu Fortuna ligy touží aktuální lídr druhé ligy z Jihlavy uspět. „Proti prvoligovému soupeři chceme předvést dobrý výkon a zabojovat o postup do osmifinále poháru,“ velí Šmarda. Jihlava doufá v prodloužení třízápasové vítězné série, díky které se vrátila na první místo Fortuna: Národní ligy. K tomu Vysočině po sérii čtyř zápasů bez výhry pomohl také netradiční teambuilding, který hlavní trenér Martin Svědík po porážce s Hradcem Králové naplánoval. „Protože jsme ve dvou po sobě jdoucích zápasech nedali gól, řekli jsme si, že nejvhodnější bude střelnice. Že aspoň trefíme nějaké holuby, když už nic,“ prozradil po vítězství nad Chrudimí Svědík. „Myslím, že to pomohlo.“ Své by o tom mohl vyprávět jihlavský záložník Lukáš Zoubele, který se v následujících třech utkáních střelecky prosadil hned třikrát.