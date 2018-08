Brankář Stejskal trefil prodloužení a zachránil Hradec v poháru

Další 1 fotografie v galerii Momentka z pohárového zápasu Vrchovina Nové Město na Moravě - Vysočina Jihlava | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Fotbalistům druholigového Hradce Králové pomohl v pohárovém utkání s divizními Slatiňany odvrátit vyřazení gól brankáře Jana Stejskala. Reprezentant do 21 let v nastavení vyrovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. V něm favorit dokonal obrat z 0:2 a postoupil do druhého kola po výhře 4:2.

S Hradcem to přitom nevypadalo vůbec dobře, protože po úvodní brance Tomáše Váchy zvýšil v 75. minutě na 2:0 pro domácí Jindřich Václavek. Vzápětí ale snížil Jakub Martinec a ve třetí minutě nastavení přišla velká Stejskalova chvíle. Gólman hostů se vydal do útoku a po rohovém kopu vyrovnal. V prodloužení měl Hradec navrch a o jeho postupu rozhodl v 97. minutě René Kropáček. V samém závěru přidal čtvrtou branku favorizovaného týmu Otto Urma. MOL CUP - 1. kolo SK Spartak Slatiňany : FC Hradec Králové 2:4P (1:0) Góly:

39. Vácha

75. Václavek Góly:

78. Martinec

90+3. Stejskal

97. Kropáček

119. Urma Sestavy:

Vostradovský – Novotný, Hudec (72. Trňák), Hauf, Hanč – Koblasa (54. Drahý), Vladyka (K), Ráliš, Rešetár (82. Malý) – Václavek (100. Slavík), Vácha Sestavy:

Stejskal – Finěk, Plašil, Martinec, Trávníček (93. Kvída) – Durdević, Zorvan, Janoušek (66. Jukl), Hynek (46. Kropáček) – Vlkanova (K), Miker (46. Urma) Náhradníci:

Valda, Trňák, Slavík, Malý, Drahý, Lištván, Augustin Náhradníci:

Ottmar, Urma, Kvída, Kropáček, Funda, Čech, Jukl Žluté karty:

40. Novotný, 85. Hanč, 116. Trňák Žluté karty:

56. Martinec, 113. Zorvan, 120. Kropáček Rozhodčí: Pechanec – Dobrovolný, Poživil Počet diváků: 800 SK Klatovy 1898 : FC MAS Táborsko 1:2 (0:0) Góly:

61. Szedmák Góly:

79. Musiol

82. Ndiaye Sestavy:

Rojík – Tříska (83. Marek), Pavlovič, Janda, Mészáros (C), Diviš, Dolanský (58. Bošek), Bálek (80. Cibulka), Krejčí, Szedmák, Sojka Sestavy:

Zadražil – Ngimbi, Zárybnický, Kučera (C), Ndiaye, Pilík, Vandas (62. Musiol), Klusák, Březina, Berešík (69. Pfeifer), Kopřiva (46. Frýdek) Náhradníci:

Herman – Bošek, Cibulka, Vojtko, Marek Náhradníci:

Novák – Hasil, Bouchal, Musiol, Schramhauser, Pfeifer, Frýdek Rozhodčí: Pavel Královec – Václav Kubec, Zdeněk Vaňkát Počet diváků: 250 SK Jiskra Rýmařov : FK Fotbal Třinec 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

71. Hejný Sestavy:

Kameník – György, Harazin, Kolísek, Kocúr – Navrátil (87. Němec), Dydowicz, J. Furik (C), M. Furik (80. Hleba) – Ondruška, Šupák (68. Tilkeridis). Sestavy:

Adamuška – Kušnír, Čelůstka, Bedecs (C), Mravec, Ilko – Omasta (77. Janošík), Samiec, Schwendt (60. Vaněk), Šumbera – Dedič (64. Hejný). Náhradníci:

Baroš – Kováč, Němec, Tilkeridis, Hleba Náhradníci:

Paleček – Velner, Vaněk, Hejný, Janošík, Reintam Žluté karty:

Žluté karty:

23. Samiec Rozhodčí: Proske – Dresler, Mojžíš. Počet diváků: 460 SFK Vrchovina : FC Vysočina Jihlava 1:3 (0:3) Góly:

55. Dočekal Góly:

1. Klíma

14. Turyna

18. Nerad Sestavy:

Juran – Bača, Vícha, Chalupa, Smetana, Michal, Ošmera, K. Skalník, M. Skalník, Duba, Zbytovský Sestavy:

Vízek – Štěpánek, Vedral, Novotný, Klíma, Nerad, Turyna, Schumacher, Hykel, Machuča, Javůrek Náhradníci:

Šmída, Dočekal, Dobrovolný, Duda, Košík Náhradníci:

Čáp, Klobása, Tlustý, Zoubele, Fulnek, Urblík Žluté karty:

57. Dočekal, 85. Vícha Žluté karty:

Rozhodčí: Julínek – Podaný, Pfeifer Počet diváků: 560 FK Nový Jičín : MFK Vítkovice 1:4 (0:2) Góly:

72. Opatřil Góly:

10. Súkenník

42. V. Cverna

59. Súkenník

90. Súkenník Sestavy:

Tichánek – Nippert, Kiss (84. Klepáč), Švec (C), Juříček, Macíček, Staněk (68. Urbanovský), Opatřil, Pyclík (88. Preči), Wolf, Javorek Sestavy:

Šustr – Cverna O., Cverna V. (C), Končal, Hýbl, Súkenník, Moučka (68. Pašek), Motyčka (46. Praus), Bzirský, Holiš, Mrázek (46. Macej) Náhradníci:

Ognjanov – Mička, Urbanovský, Klepáč, Preči Náhradníci:

Simkanič – Praus, Pašek, Vasiljev, Macej, Celba, Mikula Rozhodčí: Jan Mikyska – Stanislav Pochylý, Jiří Polák Počet diváků: 350 FC Viktoria Otrokovice : MFK Vyškov 1:5 (0:2) Góly:

82. Hladík Góly:

17. Vintr

24. Jeřábek

53. Bartley

77. Vintr

81. Vychodil Sestavy:

Semanko – Malý (C), Zábojník, Kaizar, Behan, Šichor (46. Jasenský), Křivánek (46. Skwarczek), Hladík M., Hladík J., Kiška, Mlýnek (69. Slaný) Sestavy:

Sova – Krejčí, Cvijović, Tijani, Jeřábek (C) – Látal (76. Vychodil), Vintr O., Dovhanjuk, Lahodný – Vintr M. (55. Matocha), Bartley (61. Yomba) Náhradníci:

Jasenský, Skwarczek, Červenka, Slaný, Vašulka, Markovič, Hrnčiřík Náhradníci:

Kunický – Němeček, Yomba, Matocha, Vychodil Žluté karty:

80. Behan, 89. Malý Žluté karty:

Rozhodčí: Luboš Drozdy – Josef Tomanec, Petr Hanák Počet diváků: 112 TJ Tatran Rakovník : Loko Vltavín 2:3 (1:1) Góly:

12. Kučera

47. Kutafin Góly:

39. Tichý

80. Eichler Sestavy:

Švarc – Vrána, Bredler, Černý, Kutafin, Verner, Hudousek (68.Čermák), Kučera, Omovie, Vecka, Novák Sestavy:

Koblenc – Valíček (48.Šípek), Veselý, Mysliveček, Hovorka, Pejša, Uvíra, Schindler, Láncz, Kostka (57.Eichler), Tichý Náhradníci:

Kut, Vojtek, Zaspal, Čermák, Skoupý, Tofeliuk, Kučera Náhradníci:

Pulda, Novák, Šípek, Eichler, Pozníček Žluté karty:

35. Vecka, 41. Verner Žluté karty:

Červené karty:

Červené karty:

90+2. Veselý Rozhodčí: Lafek – Hocek, Radina. Počet diváků: 100