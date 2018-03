Měl to být gól, řekl hradecký Martan. Vzal mu ho brankářův nos

„Měl to být gól,“ litoval po zápase domácí záložník. Hradečtí sice obhájci trofeje vzdorovali, ale nakonec 0:2 prohráli, a tak čtvrteční semifinálový los proběhl bez nich.

Případný váš gól mohl průběh zápasu výrazně ovlivnit.

Tohle mrzí hodně, i proto, že jsme do zápasu dali všechno. Bohužel nás mohou mrzet hlavně naše neproměněné šance, měli jsme tři stoprocentní.

Vaše přišla hned na začátku poté, co vám soupeř míč z autového vhazování hodil přímo na nohu. Byla to jeho velká chyba, jak jste ho k ní donutil?

V jednu chvíli jsem viděl, že obránci místo toho, aby si při tom vhazování šli pro míč dopředu, ustupovali. Rozběhl jsem se proto proti nim, ten míč ke mně opravdu přiletěl, já si ho narazil s Filipem Zorvanem a už jsem byl před brankářem.

Byl jste poměrně blízko, jak jste chtěl zakončit?

Snažil jsem se střelu dát po brankářově levé ruce, jenomže on to nějak škrtl, míč tím vyrazil na tyč a od ní šel mimo hřiště.

Zákrok brankáře Zlámala byl pohotový, ale také trochu kuriózní. On sám řekl, že mu pomohl jeho velký nos. Jak jste to viděl vy?

Moc jsem to neviděl, ale bavili jsme se o tom v kabině, prý to opravdu vyrazil obličejem. Škoda.

Zlín nakonec v Hradci vyhrál, ale to s vámi neměl jednoduché. Co rozhodlo?

Byl asi fotbalovější, víc držel míč, ale to se dalo čekat. S tím jsme počítali, proto jsme to chtěli ubojovat.

Nechybělo vám k tomu moc, sám mluvíte o třech vyložených šancích.

Zlín nám dal na začátku druhé půle gól, ale pak se trochu stáhl. My jsme to ale bohužel nedokázali dotáhnout k vyrovnání. A když zvýšili na 2:0, tak to už jsme hráli jen na tři obránce a riskovali jsme. Myslím si, že tak od 60. minuty byl gól na spadnutí.

Zlínu se sice v poslední době v první lize nedaří, přesto byl favoritem. S jakou taktikou jste ho chtěli překvapit?

O tom, že do zápasu musíme dát hodně bojovnosti, jsem mluvil. Jinak to ale bylo před zápasem těžké, bylo totiž otázkou, s čím přijede. Nenachází se v ideální situaci, přišel nový trenér, který sestavu hledá.

Překvapilo vás, v jaké sestavě Zlín nastoupil?

Odhadovalo se to hůř, ale většinu jsme tak nějak tušili. Pár změn sice trenéři Zlína znovu udělali, ale nic nás výrazně nepřekvapilo.

Jak zápas se Zlínem zapadl do začátku jarní části sezony?

Tři body ze zápasu s Českými Budějovicemi jsou pro nás do jara vzpruhou. Proti Zlínu jsme snad také nezklamali, ale teď už se chceme soustředit na neděli na Žižkov. Neříkáme, že hrajeme o postup, ale nahoru jít chceme. A k tomu vede cesta jen tím, že v neděli na Žižkově uspějeme.