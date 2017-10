Být druhý v lize, nebo vyhrát pohár. Co je pro české kluby výhodnější?

Jak se půjde do evropských pohárů 2018/2019 1. místo v HET lize: přímý postup do skupinové fáze Ligy mistrů. Ale pokud vítěz Ligy mistrů současného ročníku 2017/2018 neskončí ve své zemi na místech, která zajišťují přímý postup, půjde český šampion do 4. předkola. 2. místo v HET lize: 2. předkolo Ligy mistrů nemistrovské části, soupeř z druhých příček ligových soutěží Turecka, Nizozemska, Švýcarska, Řecka nebo Rakouska. Postup do 3. předkola znamená jistotu Evropské ligy, poražený má šanci bojovat v kvalifikaci o Evropskou ligu od 3. předkola. 3. místo v HET lize: 3. předkolo Evropské ligy 4. místo v HET lize: 2. předkolo Evropské ligy Vítěz Mol Cupu: přímý postup do Evropské ligy. Poznámka: Pokud Mol Cup vyhraje tým, který skončí na prvním či druhém místě HET ligy, přímý postup do Evropské ligy získá bronzový tým HET ligy. A o Evropskou ligu by pak hrálo i páté mužstvo HET ligy.