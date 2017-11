Mohelnice jako Slavia: fotbal made in China

Třetiligový oddíl se vydal ve stopách Slavie Praha. Stejně jako sešívaný klub se stoletou tradicí totiž navázal spolupráci s čínským partnerem. V Mohelnici tak momentálně působí několik čínských hráčů a další přibudou. I to však má být teprve začátek. „Se začátkem příštího soutěžního ročníku připravujeme oficiální vstup partnera,“ prozradil předseda FK Mohelnice Igor Machálek.

Zatím však jde o hudbu budoucnosti. Aktuálně je spolupráce na začátku, v testovacím režimu. „Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci na jeden rok. A pokud se osvědčí, dojde k transformaci mužstva dospělých na akciovou společnost,“ vysvětlil první muž klubu dílčí kroky, po kterých by už nic nebránilo majetkovému vstupu čínského kapitálu.

Zatím však obě strany spolupracují na základě gentlemanské dohody. Bližší informace, o jakou společnost se jedná, ovšem Machálek nechtěl prozradit. „Na to je příliš brzo. Transformace zapsaného spolku, tedy jeho části kopané dospělých, je možná až od příštího ročníku. Z toho důvodu je zatím předčasné o těchto věcech mluvit,“ podotkl.

Stejně tajemný zůstává důvod, proč si čínský partner vybral ke spolupráci právě Mohelnici. „Na to nedokážu odpovědět,“ krčí Machálek rameny. „Oslovil nás jeden člověk, zda bychom měli zájem o vstup nového partnera. Dostali jsme nabídku, zvažovali ji a řekli jsme si, že do spolupráce půjdeme a byla by škoda jí nevyužít. Musím objektivně říct, že ne všichni na to hledí s pochopením, nicméně i pro nás zajímavá zkušenost,“ připouští.

Žádné budování nového českého velkoklubu se v devítitisícovém městě ležícím třicet kilometrů od Olomouce nechystá. „Zatím jsme umožnili hráčům, které sem náš partner vyslal, seznámení s evropskou kopanou. Absolvují u nás tréninkovou stáž a podle výkonnosti je nasazujeme buď k zápasům áčka, nebo béčka. Jsou to mladší hráči na začátku kariéry ve věku kolem dvaceti let,“ vysvětlil Machálek.

Čínští hráči, kteří do Mohelnice přicházejí, se domluví anglicky, což jim usnadňuje adaptaci a také pomáhá odbourat jazykovou bariéru. „Vždycky se v mužstvu najde někdo, kdo je schopen jim vysvětlit tréninkové věci nebo pokyny při zápasech. Na druhou stranu jsou velice učenliví, vnímaví a velmi adaptabilní na naše prostředí.“

Nejlépe se zatím uchytil záložník Yimuran s obráncem Liem, kteří se v zápasech MSFL objevují od 6. kola. „Je to opravdu spíš zatím na bázi získávání zkušeností a podle toho, jak se hráč adaptuje, bude se řídit délka jeho pobytu a zapojení do klubu. Není to tak, že bych věděl, že tu jsou na dva tři roky, je to volně nastavené,“ popsal předseda FK Mohelnice.

Žádný pozitivní vliv na výsledky ovšem angažmá zahraničních fotbalistů Mohelnici dosud nepřineslo. Celý podzim se snaží dostat ze sestupových míst, ale po čtrnácti kolech je s deseti body čtrnáctá.

„Spolupráci jsme nenavazovali s očekáváním, že hráči z Asie výrazně posílí herní kvalitu mužstva. Šlo o to jim umožnit získávání zkušeností. Ale tím, že se partner finančně podílí na rozpočtu klubu, mohli jsme si dovolit podívat se na český trh s hráči a vytipovat si takové, kteří u nás chtěli hrát,“ poznamenal Machálek a nezastírá, že ekonomický dopad hrál pro malý klub ze střední Moravy důležitou roli.

„Spojení s novým partnerem jsme samozřejmě vnímali iz pohledu získání zdroje na doplnění kádru hráči z českého trhu. To, že přišli i hráči, nemá v současné době efekt na výkonnost áčka, ale nebylo to ani dělané s tímto cílem,“ uzavřel první muž mohelnického fotbalu.

Ovšem v Mohelnici musí přes zimu vymyslet, jak se zachránit, jinak by byla rodící se spolupráce ve velkém ohrožení. „Partner měl zájem na tom, aby působil ve třetí nejvyšší soutěži, tedy v Moravskoslezské fotbalové lize. Pro něho jsme zajímaví, když se nám podaří uhájit účast v soutěži i pro příští ročník,“ uvědomuje si Machálek.