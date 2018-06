Proč právě hlavní město Čečenska, kde se nehraje jediný zápas šampionátu a kde vládne autoritativní prezident Ramzan Kadyrov?

Dobrovolný pobyt v autonomní republice na severním Kavkaze, kterou od začátku devadesátých let devastovaly války, si zvolili Egypťané.

Bydlet budou v luxusním novém hotelovém komplexu, do kterého investovali dubajští šejkové. A trénovat na stadionu pojmenovaném po zavražděném prezidentovi Achmatu Kadyrovovi, otci současného vládce.

Důvod?

„Všichni víme, že náš prezident má dobré vztahy se saúdskými králi, s princi i s egyptskou vládou. Jsme rádi, že tu můžeme Egypťany přivítat,“ líčil nadšeně Magomed Macujev, šéf stadionu, pro anglický deník The Guardian.

Kadyrov, kterého pojí vřelé vztahy i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, je podle ochránců lidských práv především diktátorem, pod jehož vládou země úpí. Dokonce se opřeli do fotbalové federace FIFA, že egyptský pobyt v problémové oblasti nezatrhla.

„Kadyrov přes deset let vládne železnou pěstí a udržuje si moc brutálními represemi,“ upozornila Taťjana Lokšinová, zástupkyně lidskoprávní organizace Human Rights Watch. „FIFA by si měla uvědomit, že situace v Čečensku je vážná a že když jeden z týmů bude mít v této oblasti základnu, může to vrhnout stín na celý šampionát.“

Reakce z Grozného? Kadyrovův mluvčí Alvi Karimov se okamžitě ohradil: „Takové závěry jsou naprosto nepodložené a vůbec neodpovídají skutečnosti.“

A do třetice také hlas Egypťanů, kteří si pochopitelně za svou volbou stojí. „FIFA nám tréninkový kemp schválila a Groznyj je pro nás to správné místo. Máme tu klid a lidé nás tady krásně přivítali,“ pochvaloval si vedoucí týmu Ihab Leheta.

Pravda je, že v oblasti, kde muslimové tvoří většinu, se budou arabští hosté cítit jako doma. Dobře to poznali už při nedělním prvním tréninku, na který dorazilo osm tisíc nadšených fanoušků, mezi nimi i pár Egypťanů, kteří na místní univerzitě studují medicínu.

Všichni byli pochopitelně natěšení hlavně na Mohameda Salaha, největší egyptskou star, která do Ruska přicestovala s bolestivě pochroumaným ramenem.

Nedočkali se: liverpoolský střelec, který se zřejmě s Messim, Ronaldem a Neymarem popere o Zlatý míč, raději neriskoval a odpočíval. „Ale jsem natěšený. Snad budu brzy připravený a všechno se už bude vyvíjet dobře,“ zadoufal po příletu.

EGYPT. Mohameda Salaha nosili hráči i fanoušci na ramenou. Právě on v říjnovém utkání proti Kongu rozhodl o postupu na šampionát, na nějž Egypťané čekali dlouhých osmadvacet let. Dějiny turnaje navíc může přepsat jejich brankář Ísám Hadarí, kterému bude v létě už pětačtyřicet. Nikdo starší na mistrovství světa ještě nikdy nenastoupil.

Jenže nakonec se zřejmě bude muset smířit s tím, že úvodní utkání proti Uruguayi ještě nestihne - podle týmového lékaře stále cítí bolest a léčba si vyžádá ještě minimálně týden.

I coby nedoléčený bude zřejmě Salah s týmem na premiéru do Jekatěrinburgu cestovat - a v letadle si posedí. Poletí 2 000 kilometrů, pak do Moskvy na souboj s domácím Ruskem 1 600 a jen závěrečný zápas se Saúdskou Arábií ve Volgogradu je v „rozumné“ vzdálenosti 700 kilometrů.

Základna v Čečensku má své minusy, ale pro Egypťany převažují klady. Kritickým hlasům navzdory.