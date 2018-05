„Je smutný, ale maximálně se soustředí na uzdravení. V zásadě by to mělo být mezi třemi až čtyřmi týdny, ale budeme se snažit tu dobu co nejvíce zkrátit. Jde o hodně,“ řekl Pons španělskému deníku Marca.

Egypt se představí na mistrovství světa po 28 letech a do šampionátu vstoupí za dva týdny 15. června zápasem proti Uruguayi. O čtyři dny později ho čeká pořadatel turnaje Rusko a 25. června na závěr skupiny Saúdská Arábie.

Salah utrpěl nespecifikované zranění ramena v prvním poločase sobotního finále Ligy mistrů po souboji se Sergiem Ramosem, kapitánem Realu Madrid.

Egyptský útočník opustil hřiště v slzách a španělský klub po vítězství 3:1 získal trofej potřetí za sebou.

Bývalý hráč Chelsea, Fiorentiny či AS Řím má za sebou skvělou první sezonu v Liverpoolu. V jeho dresu vstřelil celkem 44 gólů a byl zvolen nejlepším fotbalistou sezony vedením Premier League, novináři i samotnými hráči.