Mladoboleslavský brankář Agajev baví fotbalovou ligu. Nechtěně...

Z necelých čtyř odchytaných zápasů se těžko dokonale posuzují jeho brankářské kvality, ale o jednom už přesvědčil celkem jasně: dokáže fanoušky na stadionu i u televize slušně pobavit.

Pokud tedy nepočítáme ty boleslavské, kteří občas nad jeho kousky musí nechápavě kroutit hlavou.

Jako v sobotu v Ostravě. Dvacet minut před koncem ho cosi – pravděpodobně domnělý ofsajd soupeře, který ale opakované záběry neprokázaly – rozběsnilo natolik, že zlostně zařval na pomezního rozhodčího a od hlavního viděl žlutou kartu.

Pro většinu hráčů by to bylo varování, že už si ve zbytku zápasu musí dávat pozor a moc sudího neprovokovat. Pro Agajeva zřejmě zcela opačný signál.

Neuběhly ani dvě minuty, když se rozhodl bránit těsné boleslavské vedení 1:0 trochu příliš nápadným způsobem.

Ve chvíli, kdy měl rozehrát míč od branky, předhodil si ho daleko od nohy a kráčel k němu tak pomalu, jak to jen šlo. Domácí fanoušci na něj křičeli a pískali, i spoluhráči se divili, proč tak riskuje.

A rozhodčí Berka mu zdržování toleroval jen chvilku: pak se za ním rozběhl s druhou žlutou kartou v ruce. Vyloučení!

„Co na to říct? To je kapitola sama o sobě. Zdržoval už v prvním poločase,“ nehájil ho po utkání spoluhráč Lukáš Magera. „Pak už to asi bylo hodně přes čáru, bylo toho moc. Takže zřejmě zasloužená karta. Naštěstí jsme to udrželi.“

Štěstí pro Boleslav, že trenér Uhrin ještě neměl třikrát vystřídáno: stáhl záložníka Přikryla a místo Agajeva, který i odchod ze hřiště hodně protahoval, poslal do branky Vejmolu. Přesto se kouč po vítězství na ázerbájdžánského gólmana zlobil: „Byla to od něj strašná chyba. A budeme to s ním interně řešit.“

Agajev ho nezklamal poprvé. Debut v české lize proti Slavii si asi bude pamatovat nadosmrti, protože dostal čtyři góly a při předposledním mu komicky proklouzla pod nohou malá domů od spoluhráče Přikryla.

Když už se po pěti kolech do branky vrátil a zdálo se, že si místo vybojoval zpátky, udělal nyní další hloupou chybu. Dostane ještě v Boleslavi třetí šanci?