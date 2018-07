Mladá Boleslav očekává zlepšení, Příbram plánuje aktivní fotbal

Co se od klubů ze středočeského regionu očekává? Od Příbrami záchrana, od Boleslavi výrazné zlepšení, protože minulá sezona byla v jejím podání nejhorší za poslední roky.



„Konkrétní cíl pro umístění nemáme. Každopádně chceme vylepšit deváté místo. Kdyby se nám povedla první šestka, bylo by to výborné. Je to takové naše tajné přání,“ uvedl boleslavský trenér Jozef Weber.

Ve fotbalové lize opět figurují dva týmy ze Středočeského kraje. Bude úspěšnější Mladá Boleslav, či příbramský nováček?

Tým opustili zkušení hráči. Útočník Lukáš Magera přestoupil do Brna a středopolař Jakub Rada odešel na hostování do Trnavy. Z Jablonce naopak dorazil křídelní hráč Jaroslav Diviš. Další posily se zatím získat nepodařilo, i když klub nezastíral zájem o karvinské duo Lukáš Budínský - Tomáš Wágner.

„Chtěli jsme naši hru zrychlit a nechat si typologicky hráče, kteří by splňovali naše parametry. Navíc z mého pohledu byl ten kádr složen dost nerovnoměrně. Hodně středových hráčů a stoperů, naopak málo stranových hráčů. Snažili jsme se i v tomhle ohledu pracovat a kádr vybalancovat,“ vysvětlil Weber.

Boleslav startuje ve Zlíně a nechce dopustit to, co se jí přihodilo před rokem. Ze špatného vstupu do sezony se sbírala celý ročník.

„Myslím, že kdo chytne začátek a udělá body, tak ho to povzbudí. Skvělým příkladem je Olomouc z minulé sezony. Tak bychom to nějak letos chtěli chytit my,“ prohlásil záložník Marek Matějovský.

Mladou Boleslav posílil slovenský brankář Kamenár Mladé Boleslavi se nově upsal slovenský brankář Luboš Kamenár. Jedenatřicetiletý gólman, který má za sebou působení v Nantes, Spartě nebo Celticu, uzavřel s klubem dvouletou smlouvu.

Kamenár do Boleslavi přišel z budapešťského celku Vasas poté, co během soustředění v Rakousku odchytal za středočeský celek dva přípravné zápasy. Před tím nastupoval za Vratislav, rodnou Trnavu, Györ, Petržalku nebo Nantes. V roce 2011 ho francouzský klub poslal na hostování do Sparty, za kterou si však zahrál jen v rezervě. V týmu Kamenár nahradí Luďka Vejmolu, který odešel na hostování do druholigové Jihlavy. Do konce června 2019 bude na Vysočině působit také útočník Stanislav Klobása.

Csaplár nechce kazit fotbal

Příbramský trenér Josef Csaplár tímhle tvrzením proslul už několikrát. „Já neumím dělat výsledky tím, že budu kazit fotbal. My chceme hrát aktivně. Téměř všude mi to přinášelo úspěchy herní, výsledkové i ekonomické,“ prohlásil Csaplár i nyní, kdy se Příbram vrací do nejvyšší soutěže po roční pauze.

„Já si neumím představit, že bych hrál jiný fotbal, já ho ani neumím a nechci hrát. Já vždycky chci, aby mě to bavilo. A ne být ve stresu a řešit geometrické tvary, jak soupeři zbourat jeho hru. Mě baví budovat a tvořit,“ podotkl Csaplár.

Příbram nicméně nijak zásadně neposílila a podle řady odborníků je hlavním kandidátem na sestup.



„Já majiteli slíbil, že tu budu od rána do večera, že budeme hrát zajímavý fotbal. Ale jestli budeme v tabulce první, druzí nebo patnáctí, to slíbit nemohu,“ řekl kouč Příbrami, která začíná doma proti Teplicím. „Já nerozlišuji, jestli hrajeme proti AC Milán, nebo s Teplicemi. Chceme se prosadit svou hrou.“