Z hráčů jsem cítil obrovskou nervozitu, přiznal boleslavský trenér Weber

Sestupový strašák se vrací. Ačkoliv už se zdálo, že jsou fotbalisté Mladé Boleslavi z nejhoršího venku, domácí porážka 0:1 se Zlínem jim znovu přidělala starosti. Pět kol před koncem ligy jsou Středočeši pouhé čtyři body od sestupové příčky.

„Z hráčů jsem cítil obrovskou nervozitu a vůbec to nechápu. Rozumím situaci, že když se podívají na tabulku, tak to není úplně komfortní, ale na druhou stranu se na to nemůžeme vymlouvat,“ řekl po utkání boleslavský kouč Jozef Weber. „Tvrdí se, že tu máme hráče dobré, zkušené, a ti by měli taková utkání zvládat. A pokud ne, tak se to o nás brzy tvrdit přestane.“

O Boleslavi se v minulosti vědělo také to, že se na jejím stadionu jen tak nevyhrává. Letos? Bída, strašlivá bída.

Boleslav je v bilanci domácích zápasů nejhorší z celé ligy, a to naprosto jednoznačně. Bilance dvou výher, tří remíz a osmi porážek je skutečně tristní.

„Je mi z toho docela smutno. Odehrál jsem tady několik sezon a vždy jsme tu měli nedobytnou tvrz,“ řekl bývalý reprezentant Jan Rajnoch, který byl na utkání Boleslavi se Zlínem přítomen v roli televizního experta.

Letošní domácí zápasy Středočechů většinou vypadají jako přes kopírák. Slušné pasáže, v nichž soupeře přehrávají, ale nedokáží ho srazit vstřelenými góly. Protivník pak ve druhém poločase nabere sebevědomí, zvýší ofenzivní snahu a udeří. Stejné to bylo i se Zlínem. Jeho brankář Zlámal dokázal zneškodnit nájezdy Komličenka i další boleslavské pokusy.

Po přestávce se Zlín zlepšil, předvedl několik nebezpečných trháhů a Vukadinovič také po jednom z brejků rozhodl.

„Prohráli jsme utkání, které jsme prohrát neměli. Přestože jsme nepředvedli optimální výkon, tak jsme si v první půli vypracovali nějaké šance, které jsme měli proměnit. Ve druhé půli dal soupeř po brejkové situaci branku a byl poté lepší, fotbalovější a my se už trápili,“ hodnotil Weber.

Se zápasem chtěl ještě zamíchat, na plac zvedl z lavičky Přikryla, Konatého a Mageru, papírově tedy nadstandardní ligovou kvalitu. Jenže znát to nebylo.

„Posílali jsme tam čerstvé hráče, takže jsem věřil, že se utkání může nějak pohnout, ale to se nám vůbec nepovedlo,“ litoval Weber.

Příště hraje Boleslav v Jihlavě, ještě více ohrožené. V souboji o záchranu půjde do tuhého.