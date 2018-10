Boleslav opět potvrdila, že jsou její výsledky hop, nebo trop

„Jsem rád, že pokračuje naše výsledková houpačka a že se to zase zhouplo na naši stranu,“ pochvaloval si boleslavský kouč Jozef Weber.

„Je to ta naše horská dráha. Na Spartě byl náš výkon špatný, ostuda. Vyříkali jsme si to a nyní jsme víc jezdili a nevypouštěli souboje. Po tom minulém týdnu jsme tohle potřebovali,“ přidal se také záložník Tomáš Přikryl, proti Bohemce autor prvního gólu.

Evropa může závidět

Ve čtvrtém kole porážka se Slavií 0:1 a v sedmém remíza s Teplicemi 1:1. To jsou jediné dva zápasy v sezoně, které Boleslavi kazí gólový průměr. Ten při divokém skóre 28:29 činí po třinácti odehraných kolech fantastický průměr 4,38 branky na každé střetnutí středočeského týmu. Opravdu jen pár mančaftů v celé Evropě dokáže pobavit fanoušky bohatšími hody. „Jedno utkání nás vždycky nakopne a další vzápětí srazí. Hlavně v defenzivě se pořád hledáme,“ přiznal potíže Weber.

Odstartovalo to už v prvním kole. Boleslav vedla ve Zlíně 2:0, jenže v divoké koncovce podlehla 2:3.

Houpačka byla rozpohybována.

Další splašené výsledky? Doma 0:4 s Olomoucí, 4:3 v Karviné, 6:1 doma s Opavou a za týden 1:6 v Plzni, doma 5:1 se Slováckem a už zmíněných 1:4 na Spartě.

Tříbrankové zápasy vlastně v tomhle nadupaném výčtu ani nestojí za zmínku.„Snad nám teď výhra s čistým kontem pomůže, aby se to ustálilo. Za nulu vzadu jsme určitě rádi,“ podotkl Tomáš Přikryl.

Boleslav o víkendu předala Příbrami pozici nejhůře bránícího celku ligy, ale 29 inkasovaných úderů je i tak odstrašujících.

Naopak, 28 přesných zásahů by zasloužilo metál. Před dnešní dohrávkou Slavia – Dukla není nikdo v nejvyšší soutěži produktivnější. Platí to i díky dvanácti zářezům ruského borečka Nikolaje Komličenka. „Jsme rádi, že ho máme. Má formu, tak si přejme, ať mu to vydrží,“ vyhlíží Přikryl příští kolo, v němž už by se Boleslav ráda vrátila z výsledkové pouti do klidnějšího módu.