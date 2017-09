Boleslav byla proti Plzni bez šance. Musíme dál makat, nabádá Pauschek

V lize porazili Brno a Slovácko, v poháru Příbram. Po sérii tří výher v řadě měla Boleslav potvrdit, zda se opravdu zlepšila, či zda jen dokázala zdolat kvalitou horší soupeře.

Sobotní střetnutí s Plzní nastavilo jasné zrcadlo. Na špičkové ligové celky, jimž by se chtěli fotbalisté Boleslavi blížit, tým trenéra Dušana Uhrina mladšího absolutně nestačí.

Porážka 0:2 byla ještě milosrdná, protože hostům nebyl uznán zřejmě regulérní další gól.

Ani třetímu z kandidátů na titul tak Boleslav nevstřelila branku. Na cizích stadionech mátožné Spartě podlehla doma 0:1, když prakticky neohrozila její klec. Na Slavii pak utržila debakl 0:4. Navíc 0:3 vyfasovala i od Liberce.

„Plzeň má vítěznou sérii, to se asi každému hraje líp. Je vidět, že mají sebevědomí, dávají si to po zemi, chtějí si to furt strkat a rozehrávat. I díky té šňůře, kterou mají, to byl určitě jeden z nejlepších soupeřů v sezoně,“ hodnotil porážku Tomáš Přikryl, zřejmě nejlepší boleslavský hráč v utkání.

Bylo docela nepochopitelné, co Boleslav v úvodu předvedla. Vůbec nebyla připravená na Michaela Krmenčíka, hráče s kvalitní formou, který v ofenzivě Plzeň táhne.

Tolik prostoru, kolik dostal za patnáct minut v malém vápně před boleslavskou brankou, by snad nedostal ani v okresním přeboru. Za volnost se poděkoval dvěma góly a Plzeň už pak ve zbytku zápasu mohla naprosto v klidu držet náskok a hrát jen přesně to, co potřebovala.

„Nevím, proč tam byl Krmenčík dvakrát úplně sám, nemělo by se to stávat,“ říkal tichým hlasem boleslavský bek Lukáš Pauschek. „Je jasné, že když Plzeň vede 2:0, tak že už se proti ní hraje špatně.“

Což o to, ono se opticky zdálo, že Boleslav s protivníkem drží herně krok a bojuje vyrovnanou partii, jenže způsobeno to bylo především stavem. Plzeň při dvougólovém polštáři nemusela nic hrotit a proti neškodnému soupeři mohla i pošetřit síly na čtvrteční Evropskou ligu.

„V první části jsme zápas svým způsobem rozhodli. Potom jsme vývoj celkem kontrolovali. Nepouštěli jsme domácí mužstvo do vyloženě gólových příležitostí,“ pojmenoval vše správně spokojený kouč vítězů Pavel Vrba.

Pozor na sestup

Boleslav by měla vážně zvonit na poplach. Prohrála už čtyři domácí zápasy, což je obrovská nepříjemnost. Takové manko v tabulce pravdy se jen složitě srovnává.

Tradiční aspirant na evropské poháry se motá v sestupových vodách, na kritickou patnáctou příčku má jediný bod náskoku. Může se zdát, že na podobné strašáky je ještě čas. Jenže není.

Osm z deseti týmů, co trůnily v minulých deseti sezonách po pěti kolech na posledním fleku, pak mazalo z ligy dolů. A přesně na takové figuře se Boleslav po pěti zápasech nacházela také.

„V naší situaci se už teď nemůžeme dívat na soupeře a musíme bodovat v každém zápase s každým,“ upozornil Tomáš Přikryl.

„Co s tím? Musíme dál makat a ztracené body získat hned v Jablonci,“ nabádá Lukáš Pauschek.

Jenže zrovna Jablonec letos vypadá rozhodně mnohem lépe připravený než Mladá Boleslav, které příchod generálního sportovního manažera a trenéra Dušana Uhrina mladšího zatím vůbec nepomohl...