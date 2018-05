Chaluš: Hráli jsme trpělivě, byli jsme odměněni za tvrdou práci

„Od začátku jsme šli za výhrou. Věřili jsme, že ten zápas zvládneme, a také se nám to podařilo,“ pochvaloval si boleslavský obránce Matěj Chaluš, střelec jedné z branek.

Z kabiny se po utkání ozývaly oslavné zvuky. Takže velká radost?

Zakřičeli jsme si pořádně. Bylo to hodně důležité vítězství.

Čím si vysvětlujete, že jste utkání rozhodli dvěma klíčovými góly až v posledních pěti minutách?

Nechtěli jsme moc otvírat hru, aby Bohemka nemohla chodit na otevřené obrany, protože brejky umí a spoléhá na ně. Také se o ně snažila, ale my jsme hráli trpělivě a na konci jsme byli odměněni za tvrdou práci.

Co váš gól? Proběhla akce přesně tak, jak jste zamýšlel?

Snažil jsem se na míč dosáhnout, protože letěl ode mě. Sahal jsem tam dlouhou nohou, naštěstí mě to trefilo a zvládl jsem to sklopit tak, aby na to gólman nedosáhl.

Boleslav byla zvyklá na evropské poháry a letos se najednou musela prát o záchranu. Znáte důvody?

Když si promítnu, kolik zápasů jsme nezvládli, ale přitom jsme je měli zvládnout... Kolikrát jsme o body přišli v posledních minutách. Hned by se to nasčítalo a byli bychom úplně jinde. Hrálo by se v klidu a lepší výsledky by se snadněji dostavovaly.

Výhrou nad Bohemians potvrdila Boleslav podivnou letošní bilanci. Venku se jí daří mnohem více než doma.

Těžko říct, proč to tak je. My o tom víme, že se nám doma dlouhodobě nedaří a venku ty zápasy naopak zvládáme. Nikdo neví proč, ale určitě věříme, že příští kolo s Duklou už to na našem stadionu zlomíme.

Víte o tom, že o záchranu bojují moravské celky plus Mladá Boleslav? Takže jste vlastně nejhorší české mužstvo.

To jsem si vůbec nevšiml, ani to neřešil. Ale když to říkáte, tak to asi bude pravda. Loni jsem tohle zažil jako hráč Příbrami, letos s Boleslaví. Tak musím věřit, že v příští sezoně už to bude lepší.