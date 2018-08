Bude se nám lépe dýchat, těší fotbalisty Mladé Boleslavi

Na chmurné myšlenky ale pro tentokrát mohou zapomenout. Po souboji předposledního s posledním týmem tabulky mají tři body v kapse, první výhra v sezoně je vyhoupla na dvanáctou příčku.

„Říkali jsme si, že už musíme zabrat. Ne že by byl nějaký velký tlak, ale přijeli jsme to zvládnout, a to se nám povedlo,“ připustil úlevu boleslavský záložník Tomáš Ladra, autor jednoho z gólů.

Byla to typická akce, rychlá a jednoduchá. Ladra si navedl balon na střed a vypálil na přední tyč. Byla to pro něj první ligová branka kariéry, a jak se později ukázalo, i vítězná trefa. „Je důležité, že jsme to zvládli, i když jsme dostali tři góly. Na tom ještě budeme muset zapracovat. Určitě se nám ale bude lépe dýchat, protože máme body, i když už musíme myslet na páteční zápas se Slavií,“ upozornil Ladra.

Byla to tedy pěkná divočina. A v boleslavské hře i přes vítězství odhalila spoustu nedostatků. Hlavně v obraně, která se zatím ukazuje jako velká slabina, Středočeši jsou s deseti inkasovanými góly nejděravější v lize.

„Musím říct, že jsme byli na české poměry svědky velice atraktivního utkání,“ hodnotil v pozitivním duchu boleslavský kouč Josef Weber. „Třikrát jsme šli do vedení, dvakrát domácí vyrovnali. Měli jsme dobrý vstup do utkání a šanci, po gólu jsme ale začali hrát opatrně. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a druhá půle už byla o něčem jiném, hráli jsme aktivně a dokázali dávat branky.“

Tu možná klíčovou si Karviná vstřelila sama. Boleslav po chytré střele Konatého vedla 2:1, ale hned po rozehrávce nechala trestuhodně domácí vyrovnat. A pak to přišlo. Po centru Přikryla hlavičkoval karvinský kapitán Janečka dlouhým obloukem do vlastní brány. To byl pro Boleslav dar z nebes. „Pro domácí krutá porážka, pro nás hrozně důležitá výhra,“ radoval se Weber.

Ještě jedna zajímavost ze zápasu. Na lavičce Mladé Boleslavi seděl australský střelec Golgol Mebrahtu. V klubu už několikrát odepsaný, ale nyní zřejmě znovu ve hře o sestavu. I když jasnou ofenzivní jedničkou zůstává rozjetý ruský silák Nikolaj Komličenko, který proti Karviné nabídl svůj druhý gól sezony.