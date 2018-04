Zlínský gólman Zlámal zlomil tyč, po výměně brány se v Boleslavi pokračuje

Gólman Zdeněk Zlámal má další výjimečnost. V létě 2015, když chytal za Bohemians 1905, tak v malém derby na Dukle jako první brankář v samostatné české historii vstřelil gól ze hry. V nastavení hlavičkoval po centru z rohu a vyrovnal na 2:2.

Online: Mladá Boleslav - Zlín Utkání sledujeme minutu po minutě

V Mladé Boleslavi se mu však povedlo něco, co fotbal na nejvyšší úrovni snad ani nepamatuje.

Boleslavský Mareš v 26. minutě nepovedeným centrem Zlámala vystrašil. Balon padal pod břevno a zlínský gólman se musel rychle vracet, aby balon vyrazil. Při zákroku narazil hodně ošklivě do tyčky, která nevydržela a zlomila se!

Sudí Lerch zápas přerušil. Poradatelé poškozenou bránu odnesli a poté přinesli novou. Přibližně po patnácti minut se tak mohlo pokračovat.

Pokud by se nezačalo hrát do třiceti minut, zápas by musel být odložen a opakoval by se.