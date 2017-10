Chceme dojít do pohárového finále, přál si Uhrin po boleslavském postupu

Mladá Boleslav potvrdila střeleckou formu, po pěti víkendových gólech do sítě Zlína nasázela další čtyři branky na hřišti třetiligových Domažlic. Přineslo jí to vítězství 4:2 a postup do čtvrtfinále Českého poháru.

„Nebyl to jednoduchý zápas, máme za sebou docela náročné cestování, ale zvládli jsme to a důležitý je postup,“ řekl zkušený boleslavský fotbalista Lukáš Magera, který nastoupil zřejmě poprvé v kariéře na postu stopera.

Trenér Dušan Uhrin mladší musí mít radost ze střeleckého prozření útočníků. Golgol Mebrahtu trefil ve Zlíně hattrick, Jan Chramosta ve středu přidal dva přesné zásahy.

V Domažlicích Boleslav rychle vedla a dál měla výraznou převahu. Jenže místo zvýšení náskoku následoval neuvěřitelný festival zmařených gólových příležitostí. Zásluhu na tom měl výtečný domácí brankář Šiman, ale většinou spíš lajdácké počínání boleslavských hráčů. Jen Chramosta za půl hodiny neproměnil pět možností z jasných pozic.

Neprosadili se ani Matějovský, Mebrahtu či Přikryl. „Zbytečně jsme si komplikovali situaci,“ kroutil hlavou generální sportovní manažer Dušan Uhrin.

Třetiligový soupeř totiž dokázal vyrovnat, najednou ho bylo plné hřiště a po nedovoleném zákroku Stronatiho dokonce dostal výhodu pokutového kopu.

Kdyby ázerbájdžánský gólman Agajev nevyrazil střelu Došlého, nebyla by situace favorita příznivá. Místo toho v poslední minutě první půle pláchl domažlickým bekům Chramosta a odčinil tím své předchozí nezdary.

„Kdyby se dostaly Domažlice do vedení, tak by se asi utkání vyvíjelo trochu jinak, ale věřím, že bychom ho stejně zvládli. O našem vítězství především rozhodlo, že jsme hráli trpělivě a aktivně dopředu po celé utkání,“ řekl Uhrin.

Ještě jedna komplikace ale přece jen nastala. Domažlický Braun se totiž ze třiceti metrů nádherně trefil do růžku. Až trefy Matějovského a Mareše zápas definitivně zlomily na stranu Středočechů. A to ještě Mebrahtu zahodil další dvě stoprocentní šance a v poslední minutě se po jeho akci stejně vedlo i Radovi.

„Chválím domácí, že bojovali i za stavu, který nebyl pro ně příznivý, a dvakrát skóre vyrovnali. Nakonec se prokázala naše kvalita a zaslouženě jsme postoupili,“ pochvaloval si Uhrin. „Když teď vyhrajeme v lize, máme šanci se posunout tak, že budeme bojovat o umístění na pohárových příčkách i v ní, ale chceme zároveň dojít i do pohárového finále,“ přeje si.

Vítěznou branku si zapsal Marek Matějovský. „Věřili jsme, že kvalita je na naší straně. Domažlice potvrdily, že jsou kvalitní tým s vysokými ambicemi, ale hlavně naše nemohoucnost v koncovce způsobila, že dlouho nebylo rozhodnuto,“ hodnotil boleslavský kapitán. „V některých situacích jsem nemohl uvěřit, co je všechno možné zahodit.“

V neděli od 15 hodin přivítá Boleslav v ligovém utkání poslední Jihlavu. Budou její střelecké hody pokračovat?