Boleslav - Bohemians 3:0, minela brankáře i výborný Komličenko, byl u všeho

Mladá Boleslav se díky vítězství posunula na sedmé místo, v tabulce přeskočila i svého sobotního soupeře.



„Jsem rád, že pokračuje naše výsledková houpačka a že se to zas zhouplo na naši stranu. Nebylo to vůbec lehké utkání, s Bohemkou to bolí běžecky, ale potrestali jsme soupeře jeho zbraněmi, kdy jsme vyřešili dobře brejkové situace,“ těšilo trenéra Boleslavi Jozefa Webera, že jeho svěřenci odpověděli na špatný výkon a porážku 1:4 na Spartě.

Hned v úvodu chyboval domácí Takács, Záviška ho obral o míč a mohl běžet sám na branku, ale obráncům Mladé Boleslavi se ho povedlo vytlačit z úhlu a bylo po šanci. Chyba přišla brzy i na druhé straně. Brankář Valeš při snaze o konstruktivní rozehrávku nahrál přímo presujícímu Komličenkovi, ten pohotově vrátil míč před branku Přikrylovi a pro něj už nebyl problém trefit prázdnou branku.

„Moje velká chyba. Nebyl jsem atakovaný, nic. Měl jsem čas, chtěl jsem to dát do lajny Danu Krchovi. Nějak blbě jsem trefil balon, patou, nemělo to vůbec razanci. A bylo z toho, co z toho bylo,“ mrzelo Valeše. „Chyby se stávají. My naší přežili a pak se štěstí přiklonilo na naší stranu. Musel bych pátrat v paměti, jestli jsme dal někdy snazší gól,“ dodal Přikryl.

Rychlé vedení hrálo do karet Mladé Boleslavi, která se mohla zatáhnout a nechat hrát hosty. Bohemians tak neměli prostor na své rychlé brejky a museli dobývat domácí obranu. Výraznější ohrožení branky přinesla jen Hilálova tvrdá rána z 18 metrů, ale míč letěl přímo na brankáře Šedu, který ho vyrazil.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Ve 35. minutě se Bohemians snažili zahrozit dlouhým autem, na který vyrazili do vápna i stopeři. Jenže toho využili domácí a rychle zaútočili do otevřené obrany. Komličenko udržel míč a založil brejk, po kterém Přikryl střílenou přihrávkou našel ve vápně právě Komličenka a ruský útočník dal už svou dvanáctou branku v sezoně.

„To byl hodně důležitý gól. Zahrané to bylo ideálně, ale byla to jedna z mála věcí přes strany, která nám vyšla. Jinak jsem s tím nebyl spokojený. Ale tohle bylo sehráno perfektně,“ ocenil trenér Weber.

Více gólů po 13 kolech než Komličenko v historii ligy měli jen Radek Drulák, který v roce 1996 stihl 13 branek, a o ještě jednu více David Lafata v roce 2011.

V závěru poločasu se ještě střelou z dálky prezentoval Mareš a po Komličenkově dorážce se domácí marně dožadovali penalty za ruku.

Po změně stran Bohemians tlačili, ale těžko se prosazovali do koncovky. Hilál pálil vedle, poté z otočky opět trefil jen prostor brankáře Šedy.

Snížení mohlo přijít v 70. minutě, kdy Hilál běžel od půlky sám na brankáře, ale zakončení bahrajnský útočník nezvládl a vůbec netrefil branku. Mladá Boleslav vzápětí definitivně rozhodla. Komličenko po brejku připravil šanci střídajícímu Džafičovi a ten přidal třetí gól.

„V prvním poločase jsme na hřišti neexistovali a nasazení nemělo nic společného s nejvyšší soutěží a s Bohemkou. O poločasu jsem to hráčům vysvětlil a ve druhé půli jsme tak hráli lépe. Vytvářeli jsme si závary, pološance, pak jsme šli sami na branku, ale neproměnili jsme. Když špatně začneš, tak se od tebe odvrátí fotbalový bůh,“ dodal trenér Bohemians Martin Hašek.