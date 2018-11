Fotbal za čtyři roky: v Kataru začne světový šampionát... Jaký bude?

Mistrovství světa v roce 2022 se neodehraje v obvyklém letním termínu kvůli vysokým teplotám, které v zemích kolem Perského zálivu panují. V letních měsících se tam šplhají přes 40 stupňů, v zimních je přijatelných 25 stupňů.

Proto v březnu 2015 výkonný výbor Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) rozhodl, že šampionát přesune na listopad a prosinec.

Pět let poté, co byla Kataru jedna z nejvýznamnějších sportovních akcí planety přidělena. Bohatý emirát tenkrát ve finální volbě porazil Spojené státy.

Zahajovací zápas, v němž nastoupí domácí výběr, se odehraje 21. listopadu 2022. Finále je na programu 18. prosince. Šampionát bude trvat osmadvacet dní, o čtyři méně než ten letošní v Rusku. Kvalifikace začne v roce 2020.

Na turnaji se naposledy představí dvaatřicet zemí, byť nejvyšší představitelé FIFA navrhovali, jestli už v Kataru nehrát s 48 účastníky, což se poprvé stane v roce 2026 při společné kandidatuře Spojených států, Kanady a Mexika.

„Takový plán by mohl způsobit mnoho problémů,“ podotkl Aleksander Čeferin, šéf Evropské fotbalové unie (UEFA), nejsilnější kontinentální organizace.

Právě UEFA může mít s termínem MS největší potíž. Musí vyřešit, jak naloží s ligovými a pohárovými soutěžemi, které právě v době konání šampionátu v Kataru vstupují do jedné z klíčových fází sezony.

Domácí ligové soutěže se přeruší na čtyři, pět nebo kolik týdnů? Liga mistrů a Evropská liga musí hledat termíny minimálně pro dvě kola. Jasno nebude dřív než v roce 2021.

Co dál se řeší s přidělením pořadatelství katarskému emirátu?

Fanoušci, časy výkopů, víza, alkohol

Časy výkopů budou výhodné pro evropské i asijské fanoušky. V Kataru je o dvě hodiny víc než v Česku.

„Přes tři miliardy fanoušků v Asii a Evropě se mohou na zápasy dívat v pro ně přiznivém čase,“ uvedl organizační výbor.

Ti, kteří do Kataru přicestují, se musí podřídit místním zvyklostem a zákonům. Například mimo hotely se na veřejných místech nesmí konzumovat alkohol, trestné je rovněž se na ulici potácet opilý.

„Alkohol není součástí katarské kultury,“ zdůrazňuje organizační výbor v propagačních materiálech.

Nicméně alkohol bude k dispozici v hotelech a na určených místech. FIFA rozhodne, jestli prodej povolí na stadionech.

Během turnaje země zvažuje pro návštěvníky zmírnění vízového režimu, který letos zavedlo i Rusko. Do Kataru se už dnes dostanou bez víza obyvatelé osmdesáti zemí.

„Z ruského pořadatelství panovalo mnoho obav kvůli bezpečnosti fanoušků, ale ukázalo se, že se tam cítili velmi dobře. Přispělo k tomu celé Rusko a jsem si jistý, že podobné to bude i v Kataru. V Rusku to bylo nejlepší mistrovství v historii a to příští bude ještě lepší,“ řekl Gianni Infantino, prezident FIFA.

Osm stadionu, z toho čtyři v Dauhá

Letošní mistrovství světa v Rusku se odehrálo na dvanácti stadionech, v Kataru by mělo být k dispozici jen osm.

Pořadatelé plánují, že budou prodávat balíček vstupenek na dvě utkání. Není jasné, jestli by se konkrétní zápasy hrály za sebou na jednom stadionu, případně na vedlejším. Dlouhé cestování jako v Rusku totiž v Kataru nehrozí.

Nejdelší vzdálenost mezi jednotlivými stadiony je 55 kilometrů, nejkratší je pět kilometrů. V hlavním městě Dauhá, které má rozlohu jako Plzeň a počet obyvatel jako Praha, se bude hrát ve čtyřech arénách.

Dostavěný je zatím jediný, Národní stadion Chalífa pro čtyřicet tisíc diváků, který v příštím roce bude hostit atletické mistrovství světa.

Práce na ostatních by měly být dokončeny v roce 2020. Počítá se s klimatizací, která by ochlazovala vzduch. Rozpočet na výstavbu stadionů i tréninkových areálů je přibližně v přepočtu 150 miliard korun.

Katar nikdy na mistrovství světa nestartoval, naposledy v asijské kvalifikaci skončil daleko za postupovými příčkami, které obsadily Japonsko, Jižní Korea, Írán, Saúdská Arábie a Austrálie.

Stříbrná katarská senzace Když v roce 2015 hostil Katar světový šampionát házenkářů, domácí výběr se i za pomoci naturalizovaných Evropanů naprosto senzačně probil až do finále. Mohou podobný šok způsobit i fotbalisté?

Ale v posledním období se zlepšuje. Minulý týden porazil Švýcarsko. Byť nastoupilo v neúplné sestavě, je to nejvýraznější katarský výsledek. Švýcaři pak o čtyři dny později dali pět branek v Lize národů Belgii, bronzovému medailistovi z letošního mistrovství světa.

Loni katarská reprezentace doma potrápila v přípravě český tým (0:1), remizovala s Islandem či porazila Ekvádor.

V katarské lize nastupují někdejší hvězdy jako španělský záložník Xavi, nizozemský středopolař Wesley Sneijder či Vladimír Weiss.